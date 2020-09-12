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Motosikletten savrulan yaşlı adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 00:42 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki motosikletinden savrularak ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki motosikletinden savrularak ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Motosikletin hız ibresinin 100 kilometrede takılı kaldığı tespit edilirken, motosiklete bağlanan poşetlerin içerisinde alkol şişeleri bulundu.
Kaza saat 22.00 sıralarında Kula-Eşme karayolu üzeri Tatlıçeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolu üzerinde 64 EJ 341 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan 61 yaşındaki Cengiz Üstündağ, bir anda motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten savrulan Üstündağ, ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Üstündağ, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.
Motosikletin hız ibresi 100’de takılı kaldı
Öte yandan kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından, kaza bölgesinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde motosikletin hız ibresinin 100’de takılı kaldığı ve motosiklet üzerine bağlanmış poşetlerde alkol şişeleri olduğu tespit edildi. Yaşamını yitiren şahsın kanından alınan örneklerin incelenmesinin ardından, şahsın kaza esnasında alkollü olup olmadığı belirlenecek.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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