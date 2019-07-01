HABER

Motosikletten savrulup köprüden aşağıya uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 09:04 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu’da meydana gelen kazada motosiklet duran araca arkadan çarptı, kazada motosikletin arka koltuğunda oturan şahıs yaklaşık 5 metrelik köprüden aşağıya düştü.

Manisa Turgutlu’da meydana gelen kazada motosiklet duran araca arkadan çarptı, kazada motosikletin arka koltuğunda oturan şahıs yaklaşık 5 metrelik köprüden aşağıya düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ve köprüden düşerek yaralanan şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sanayi sitesinden Selvilitepe Mahallesine seyir halinde olan Yasin D.(26) yönetimindeki 45 EK 796 plakalı motosiklet sağ şeritte park halinde bulunan 35 R 0197 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.D. ile motosikletin arka koltuğunda bulunan ve çarpmanın etkisiyle savrularak 5 metrelik köprüden aşağıya düşen Tolga A.(19) yaralandı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve köprüden düşerek yaralanan şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
2 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı
Adana’da yakalanan torbacı tutuklandıAdana’da yakalanan torbacı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.