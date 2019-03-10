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Motosikletten yola savrulan çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 10:26 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak önce kaldırıma ardından elektrik panosuna çarparak asfalt yola savrulan 16 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.Kaza, dün gece yarısı Manisa’nın Selendi ilçesinde çevre yolu sanayi bölgesinde meydana geldi.

Motosikletten yola savrulan çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak önce kaldırıma ardından elektrik panosuna çarparak asfalt yola savrulan 16 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece yarısı Manisa’nın Selendi ilçesinde çevre yolu sanayi bölgesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Muammer Başyiğit sanayi sitesinden ilçe merkezine giderken virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı, ardından da elektrik panosuna çarparak asfalt zemine düştü. Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Muammer Başyiğit kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler ağır yaralanan Başyiğit’e yardım edebilmek için adeta seferber oldu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Muammer Başyiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayı duyan yakınları ve Selendi halkı hastaneye akın ederken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Muammer Başyiğit’in bugün merkez Çarşı Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Selendi Aile Kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Motosikletten yola savrulan çocuk hayatını kaybetti

Motosikletten yola savrulan çocuk hayatını kaybetti

Motosikletten yola savrulan çocuk hayatını kaybetti

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