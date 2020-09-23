Mottoları uygun fiyat: Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Nokia, akıllı telefon sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Nokia faaliyetlerinin bir meyvesi olarak bu kez Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 ile karşımıza çıktı. Nokia'nın yeni giriş seviye akıllı telefonları resmen tanıtıldı.

NOKİA 2.4 ÖZELLİKLERİ

Nokia 2.4 ile başlayalım. Nokia 2.4'ün özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ bir ekran var. Bu ekran damla çentiğe sahip. Damla çentikte telefonun 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerası yer alıyor. Nokia 2.4 gücünü ise MediaTek Helio P22 işlemcisinden sağlıyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun pili ise 4500 mAh gücünde.

Nokia 2.3'ün halefi olan Nokia 2.4'ün arka tarafında çift arka kamera kurulumu ve bir adet parmak izi okuyucu bulunuyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğünde ve ana kamera olarak görev yapıyor. İkincil kamera ise 2 MP çözünürlüğünde ve derinlik sensörü görevini üstleniyor. Android 10 ile gelen Nokia 2.4, Nokia'nın açıklamasına göre iki yıl boyunca güncelleme alacak.

NOKİA 3.4 ÖZELLİKLERİ

Nokia 3.4, Nokia 2.3'e nazaran daha iyi özelliklere sahip. 6,39 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran ile gelen Nokia 3.4, ekranının sol üst köşesinde bir kamera noktası bulunduruyor. Bu kamera noktası, telefonun 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerasına ev sahipliği yapıyor. Nokia 3.4'ün kalbinde ise Snapdragon 460 işlemcisi, 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefon 10W hızlı şarj destekli 4000 mAh değerinde bir pil ile geliyor.