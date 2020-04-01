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Mount & Blade II: Bannerlord satışa çıktı, sistem gereksinimleri de kesinleşti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

TaleWorlds’ün yılan hikayesine dönen oyunu nihayet geçtiğimiz gün çıkışını gerçekleştirdi. Steam üzerinden PC için yayınlanan Mount & Blade II: Bannerlord, Türkçe dil seçeneğine sahip olması ile Türk oyuncuları bir hayli memnun etmeyi başarmıştı. Türkiye’de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi ile karşılaşan oyunun, sistem gereksinimleri de çıkışı ile netleşmiş oldu.

Mount & Blade II: Bannerlord satışa çıktı, sistem gereksinimleri de kesinleşti

Oyunu minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 8100 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemciye ve Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB VRAM’li ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. RAM konusunda ise 6 GB RAM oyunu düşük ayarlarda oynatabiliyor.

İŞTE MOUNT & BLADE II: BANNERLORD'UN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun önerilen sistem gereksinimlerine bakacak olursak; Intel Core i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemciye sahip olmanız lazım. Ekran kartı tarafında ise Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB VRAM ya da AMD Radeon RX 580 3 GB VRAM’li ekran kartı oyunu yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i3 8100 ya da AMD Ryzen 3 1200
RAM: 6 GB RAM
Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB VRAM
Depolama: 60 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB VRAM ya da AMD Radeon RX 580 3 GB VRAM
Depolama: 60 GB

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Taleworlds Mount & Blade II: Bannerlord Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri

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