Mount & Blade II: Bannerlord satışa çıktı, sistem gereksinimleri de kesinleşti

Oyunu minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 8100 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemciye ve Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB VRAM’li ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. RAM konusunda ise 6 GB RAM oyunu düşük ayarlarda oynatabiliyor.

İŞTE MOUNT & BLADE II: BANNERLORD'UN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun önerilen sistem gereksinimlerine bakacak olursak; Intel Core i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemciye sahip olmanız lazım. Ekran kartı tarafında ise Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB VRAM ya da AMD Radeon RX 580 3 GB VRAM’li ekran kartı oyunu yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

RAM: 6 GB RAM

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB VRAM

Depolama: 60 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB VRAM ya da AMD Radeon RX 580 3 GB VRAM

Depolama: 60 GB

Sağlık çalışanlarına anlamlı destek

