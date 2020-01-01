Mourinho gördüğü sarı kartla tarihe geçti

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Southampton-Tottenham maçında rakip takım antrenörünün yazdığı notu okumaya çalıştığı için sarı kart gördü.
Gördüğü sarı kartın ardından açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, "Sarı kart haklı bir karardı. Yaptığım kaba bir hareketti ama aptal birine karşı yapılmış bir kabalıktı" ifadelerini kullandı.
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