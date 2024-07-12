HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mourinho'lu Fenerbahçe, ilk resmi maçını İsviçre’de oynayacak!

Mourinho'lu Fenerbahçe, ilk resmi maçını İsviçre’de oynayacak!

12.07.2024 14:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre’nin Lugano takımına konuk olacak.

Mourinho'lu Fenerbahçe, ilk resmi maçını İsviçre’de oynayacak!

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2’inci ön eleme turu ile başlayacak. Transferi, tüm dünyada ses getiren teknik direktör José Mourinho’nun liderliğindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Sarı Kanarya, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Salı saat 21.30’da oynanacak karşılaşmaya, İsviçre’nin Thun şehrinde bulunan Stochorn Arena ev sahipliği yapacak.

Maç Hangi Kanalda?

FiyatsızBayii_1920x1080px

Öte yandan, Fenerbahçe’nin Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçının, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

Hasret Sona Erecek mi?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, 2’inci ve 3’üncü ön eleme turlarını geçmesi durumunda gruplar öncesinde son durak olan play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler bu turu da geçtiği takdirde gruplara kalarak Şampiyonlar Ligi hasretine dünyaca ünlü teknik direktör Jose Moruinho önderliğinde son vermiş olacak.

2023-24 Sezonunda Ne Oldu?

Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynamış, bu turda Yunanistan’ın Olympiakos takımına elenmişti. Lugano ise Konferans Ligi’nde Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve grubu son sırada tamamlamıştı.

Express

Türk hekiminden tarihe geçen tedavi! Genç kadını hayata bağladıTürk hekiminden tarihe geçen tedavi! Genç kadını hayata bağladı
Anahtar Kelimeler:
spor José Mourinho fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha

Ağlayarak gitti! Neslim Güngen ve İnanç Güngen adliyeye sevk edildi! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti...

Ağlayarak gitti! Neslim Güngen ve İnanç Güngen adliyeye sevk edildi! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti...

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

Ceset parçalarını mesai saatinde işyerinde saklamış!

Ceset parçalarını mesai saatinde işyerinde saklamış!

İşçilere bol keseden fırça! Tehdit etti, azarladı, susturdu

İşçilere bol keseden fırça! Tehdit etti, azarladı, susturdu

AK Parti'de veda vakti: Odalarını toplamaya başladılar

AK Parti'de veda vakti: Odalarını toplamaya başladılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Diğer Haberler

Erdoğan yoğun geçen diplomasi trafiğinin ardından paylaştı: Tüm temaslarımda dikkat çektim!

Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği: Tüm temaslarımda dikkat çektim

Yeni bir 'Seçil Erzan' vakası daha! 3 yöneticiyi ve iş insanlarını dolandırdı!

'Seçil Erzan' vakası! Yöneticiyi, iş insanlarını dolandırdı!

Merkez Bankası açıkladı! Sertifika değişikliği yapılacak

Merkez Bankası açıkladı! Sertifika değişikliği yapılacak

Kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi! Tutuklanmadı!

Kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi tutuklanmadı!

Taciz mesajları Kılıçdaroğlu'nu da sarstı: Tek kelime etmeden hamlesini yaptı!

Taciz mesajları Kılıçdaroğlu'nu da sarstı

"Eğer Çankaya'ya gelse onu öldürecektik" Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesinin şifrelerini ilk kez anlattı!

15 Temmuz'u ilk kez anlattı! "Çankaya'ya gelse onu öldürecektik"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.