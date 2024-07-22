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Mourinho'lu Fenerbahçe ilk resmi maçını İsviçre'de oynayacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.07.2024 11:42
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre’nin Lugano takımına konuk olacak.

Mourinho'lu Fenerbahçe ilk resmi maçını İsviçre'de oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2’inci ön eleme turu ile başlayacak. Transferi, tüm dünyada ses getiren teknik direktör José Mourinho’nun liderliğindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Sarı Kanarya, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Salı saat 21.30’da oynanacak karşılaşmaya, İsviçre’nin Thun şehrinde bulunan Stochorn Arena ev sahipliği yapacak.

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MAÇ HANGİ KANALDA?

Öte yandan, Fenerbahçe’nin Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçının, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

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HASRET SONA ERECEK Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, 2’inci ve 3’üncü ön eleme turlarını geçmesi durumunda gruplar öncesinde son durak olan play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler bu turu da geçtiği takdirde gruplara kalarak Şampiyonlar Ligi hasretine dünyaca ünlü teknik direktör Jose Moruinho önderliğinde son vermiş olacak.

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2023-24 SEZONUNDA NE OLDU?

Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynamış, bu turda Yunanistan’ın Olympiakos takımına elenmişti. Lugano ise Konferans Ligi’nde Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve grubu son sırada tamamlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho İsviçre fenerbahçe
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