Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu ve çözümü: Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu nedir, nasıl çözülür?

Bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirirken imleci kolaylıkla hareket ettirmeyi mümkün kılan mouse temelde yapısında bulunan sensörler ile çalışır. Bu bilgisayar aygıtı zaman içerisinde kirlenebilir, uyumluluk hatası verebilir ya da bozulabilir. Buna ek olarak yazılımsal sorunlar da mouse hareketlerinin değişmesine sebebiyet verebilen faktörlerdendir. Dolayısıyla fare imlecinde istem dışı olarak ortaya çıkan hareketler görülürse bu sorunun kaynağı belirlenip çözüm önerileri uygulanmalıdır.

Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu nedir?

Bilgisayarların önemli çevre birimlerinden olan mouse günümüzde pek çok marka tarafından farklı modellerde üretilmektedir. Bu aygıt oyuncular için özel formlarda tasarlanırken günlük kullanım için de çeşitli modellerde piyasaya sürülür. Her bir mouse çeşidi ise temelde üzerinde bulunduğu yüzeye bir ışık veya lazer yollayarak çalışır. Bu aygıtın yapısında yer alan sensörler ise yüzeye gönderilen ışının geri dönüşüne göre imlecin hareket etmesini sağlar. Dolayısıyla “Farenin imleci kendi kendine hareket ediyor” gibi bir cümle kuran kullanıcılara bu aygıtın sensörünün doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmeleri gerektiği belirtilmelidir.

Fare imlecinin kendi kendine hareket etmesi fiziksel, yapısal, donanımsal veya yazılımsal sorunlardan ötürü ortaya çıkabilen bir durumdur. Bu nedenle mouse biriminin imlecinin kendi kendine hareket etmesi, aniden farklı yönlere kayması ya da ekrandan kaybolması gibi durumlara yol açabilen nedenler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Mouse yazılımında herhangi bir hata olması

Bu aygıtın lazer / sensör kısmına kıl, toz, yiyecek parçası gibi herhangi bir maddenin kaçması

Mousepad olarak adlandırılan fare altlığının kirlenmesi

Bilgisayara yüklenen yeni donanımların uyumluluk hatası vermesi

Cihazın imleç ayarlarının bozulması

RAT gibi mouse imleci de dahil olmak üzere cihaz eylemlerine etki eden bir virüs tehdidinin varlığı

USB mouse birimlerinde soketin bozulması, kirlenmesi ya da cihaza doğru bir şekilde bağlanmaması

Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu nasıl çözülür?

Sağ ve sol tuşları bulunan, genellikle orta kısmında bir hareket tekerliği olan ve sensörler yardımıyla çalışan mouse biriminin imleci kendi kendine hareket ediyorsa bu duruma yol açabilen farklı sebepler akla gelir. Dolayısıyla mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu çözümü de bu durumu ortaya çıkaran problemin ne olduğuna göre belirlenir. Mouse imlecinin bu aygıt istemli olarak kullanılmadan hareket ettiği saptanırsa sırasıyla aşağıdaki gibi çözüm önerilerinin takip edilmesi mümkündür: