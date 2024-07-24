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Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu ve çözümü: Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu nedir, nasıl çözülür?

Burcu Tufan Burcu Tufan
23.07.2024 15:32
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Fare imlecinin istemli olarak hareket ettirilmeden aşağı ve yukarı yönlü olarak oynaması, titremesi ya da kayması gibi durumlarda birtakım sorunlardan şüphelenilir. Ancak bu duruma yol açabilen yazılımsal, donanımsal, fiziksel etkenler oldukça çeşitlidir. Bu nedenle aygıtın imleç ayarlarının yapılması amacıyla farenin kendi kendine hareket etmesinin olası sebepleri ve çözüm yolları incelenmelidir.

Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu ve çözümü: Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu nedir, nasıl çözülür?

Bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirirken imleci kolaylıkla hareket ettirmeyi mümkün kılan mouse temelde yapısında bulunan sensörler ile çalışır. Bu bilgisayar aygıtı zaman içerisinde kirlenebilir, uyumluluk hatası verebilir ya da bozulabilir. Buna ek olarak yazılımsal sorunlar da mouse hareketlerinin değişmesine sebebiyet verebilen faktörlerdendir. Dolayısıyla fare imlecinde istem dışı olarak ortaya çıkan hareketler görülürse bu sorunun kaynağı belirlenip çözüm önerileri uygulanmalıdır.

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Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu nedir?

Bilgisayarların önemli çevre birimlerinden olan mouse günümüzde pek çok marka tarafından farklı modellerde üretilmektedir. Bu aygıt oyuncular için özel formlarda tasarlanırken günlük kullanım için de çeşitli modellerde piyasaya sürülür. Her bir mouse çeşidi ise temelde üzerinde bulunduğu yüzeye bir ışık veya lazer yollayarak çalışır. Bu aygıtın yapısında yer alan sensörler ise yüzeye gönderilen ışının geri dönüşüne göre imlecin hareket etmesini sağlar. Dolayısıyla “Farenin imleci kendi kendine hareket ediyor” gibi bir cümle kuran kullanıcılara bu aygıtın sensörünün doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmeleri gerektiği belirtilmelidir.

Fare imlecinin kendi kendine hareket etmesi fiziksel, yapısal, donanımsal veya yazılımsal sorunlardan ötürü ortaya çıkabilen bir durumdur. Bu nedenle mouse biriminin imlecinin kendi kendine hareket etmesi, aniden farklı yönlere kayması ya da ekrandan kaybolması gibi durumlara yol açabilen nedenler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Mouse yazılımında herhangi bir hata olması
  • Bu aygıtın lazer / sensör kısmına kıl, toz, yiyecek parçası gibi herhangi bir maddenin kaçması
  • Mousepad olarak adlandırılan fare altlığının kirlenmesi
  • Bilgisayara yüklenen yeni donanımların uyumluluk hatası vermesi
  • Cihazın imleç ayarlarının bozulması
  • RAT gibi mouse imleci de dahil olmak üzere cihaz eylemlerine etki eden bir virüs tehdidinin varlığı
  • USB mouse birimlerinde soketin bozulması, kirlenmesi ya da cihaza doğru bir şekilde bağlanmaması

Mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu nasıl çözülür?

Sağ ve sol tuşları bulunan, genellikle orta kısmında bir hareket tekerliği olan ve sensörler yardımıyla çalışan mouse biriminin imleci kendi kendine hareket ediyorsa bu duruma yol açabilen farklı sebepler akla gelir. Dolayısıyla mouse kendi kendine hareket ediyor sorunu çözümü de bu durumu ortaya çıkaran problemin ne olduğuna göre belirlenir. Mouse imlecinin bu aygıt istemli olarak kullanılmadan hareket ettiği saptanırsa sırasıyla aşağıdaki gibi çözüm önerilerinin takip edilmesi mümkündür:

  • İlk olarak fareyi kapatıp açmak yani bu aygıtın gücünü kesip yeniden başlatmak yeterli olabilir.
  • Yukarıdaki adıma ek olarak aygıtın fiziksel durumunun kontrol edilmesi gerekir.
  • Farenin bilgisayar donanımları için kullanılabilen bir ürünle temizlenmesinde fayda vardır.
  • Yukarıdaki öneriler dikkate alındığı takdirde mousepad temizliğinin yapılması ve farenin USB soketinin kontrol edilmesi önemlidir.
  • Tüm bu adımlar sorunun çözülmesini sağlamadığı zaman başlat menüsünden ayarlar sekmesine geçiş yapılarak fare ayarlarından imleç hızı düşürülebilir.
  • Başlat menüsünden aygıt yöneticisi penceresindeki “fare ve diğer işaret aygıtları” kategorisine geçiş yapılarak mevcut mouse için sürücüyü güncelleştir seçeneğinin kullanılması mümkündür.
  • Fare için özel bir sorun giderici mevcut olmadığından ötürü bu problemin başlat menüsünden CMD sorgusuyla komut istemine giriş yapılarak çözülmesi söz konusu olabilir. Komut istemi penceresine msdt.exe -id DeviceDiagnostic yazıldıktan sonra enter tuşuna basılıp sırasıyla gelişmiş, onarımları otomatik olarak uygula, ileri başlıklarına tıklanmalıdır.

  • Virüs taraması yapılarak bilgisayarda mouse imlecinin hareketleri gibi eylemleri etkileyen bir tehdidin varlığı saptanabilir ve giderilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
fare Mouse pad mouse
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