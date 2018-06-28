Mousesports'tan transfer!

24 yaşındaki Polonyalı yıldız ‘rifler’ oyuncusu Janusz “Snax” Pogorzelski, mousesports’a transfer oldu. “Snax” , Virtus.pro’nun ESEA MDL maçlarında Vexed ve Valiance’ye karşı oynamayacağını açıkladıktan kısa bir süre sonra Alman takımı mousesports’a transfer oldu. 2014 yılından bu yana Virtus.pro ile çalışan Janusz “Snax” Pogorzelski, Virtus.pro’da oynadığı zamanda 7 kere HLTV MVP ödülü kazandı. Ayrıca 3 kere yılın en iyi 20 oyuncusu seçimlerinde ilk beş’te yer aldı. mousesports’un CEO’su Cengiz Tüylü yaptığı açıklamada transferin tam zamanında yapıldığını ve oyuncunun 3 ve 8 Temmuz arasında düzenlenecek olan ESL One Cologne 2018 turnuvasında oynayabileceğini belirtti.
Mousesports'un "Snax" için hazırladığı video
Cześć @cios_snax ????????????— mousesports (@mousesports) June 27, 2018
Full Story: https://t.co/cChMuSCm4u pic.twitter.com/OWlnuyz8jg
Mousesports'un güncel kadrosu
UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!
Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!
Philip Cocu İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'yle resmi sözleşme imzaladı!
Mehmet Topal'dan 'Feda' açıklaması
Beşiktaş'tan Serdar Gürler bombası!
Emre Akbaba’nın tişörtü heyecanlandırdı
Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet eden ortaya çıktı!
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı
Trabzonspor Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor!
Alpay Özalan milletvekili seçildi mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum