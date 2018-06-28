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Mousesports'tan transfer!

ESPOR HABERLERİ  | 28.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

Polonyalı ‘rifler’ Janusz “Snax” Pogorzelski, Martin “STYKO” Styk’ın yerine mousesports’a transfer oldu.

Mousesports'tan transfer!

24 yaşındaki Polonyalı yıldız ‘rifler’ oyuncusu Janusz “Snax” Pogorzelski, mousesports’a transfer oldu. “Snax” , Virtus.pro’nun ESEA MDL maçlarında Vexed ve Valiance’ye karşı oynamayacağını açıkladıktan kısa bir süre sonra Alman takımı mousesports’a transfer oldu. 2014 yılından bu yana Virtus.pro ile çalışan Janusz “Snax” Pogorzelski, Virtus.pro’da oynadığı zamanda 7 kere HLTV MVP ödülü kazandı. Ayrıca 3 kere yılın en iyi 20 oyuncusu seçimlerinde ilk beş’te yer aldı. mousesports’un CEO’su Cengiz Tüylü yaptığı açıklamada transferin tam zamanında yapıldığını ve oyuncunun 3 ve 8 Temmuz arasında düzenlenecek olan ESL One Cologne 2018 turnuvasında oynayabileceğini belirtti.

Mousesports'un "Snax" için hazırladığı video

Mousesports'un güncel kadrosu
mousesports aktif kadro

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