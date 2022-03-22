Mouse'ta rahatlık ve kusursuz oyun deneyimi ararım diyenler için Logitech G203 incelemesi

Bilgisayarınızda her şey tamam ve artık uzun oyunlar için hazırsınız. O da ne, istediğiniz performansı hâlâ yakalayamıyor musunuz? Ergonomik bir mouse kullanmadığınız için olabileceğini hiç düşündünüz mü? Mouse'lar küçük ayrıntılar gibi görünen fakat kullanım performansını doğrudan etkileyen en önemli donanımlardan biri. Logitech G203 Lightsync sunduğu tüm özelliklerle tam olarak aradığınız mouse. Peki, özelliklerini merak ediyor musunuz? Gelin, birlikte inceleyelim.

Logitech G203 Lightsync

Logitech G203 Lightsync'in teknik özellikleri

Eğer "Logitech G203 Lightsync nasıl?" diye merak ediyorsanız ya da hâlihazırda inceleme aşamasındaysanız hiç şüphesiz sizi cezbeden ilk özelliği rengârenk ışıkları olur. Önceden söyleyelim bu ışıkların renk seçimini tamamen kendiniz yapabiliyorsunuz. Hem de öyle birkaç renk arasından değil, RGB aydınlatması ile tam 16.8 milyon renk arasından dilediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Yani sadece ana renkleri size sunmuyor. Geçişli renkler arasından da tercih yapabiliyorsunuz. Uygun fiyata bir oyuncu faresi arayışınız varsa artık çok da aramanıza gerek kalmayacak. Logitech G203 Lightsync özellikleri, tamamen yüksek performans için tasarlanmış bir mouse olarak karşınıza çıkıyor. 116.6 mm yükseklik ve 62.15 mm genişlik ile tam kavrama hâlinde el ergonominizi kolaylıkla karşılayabiliyor. 1 ms Lightsync kablosuz gecikme süresi ve 200-8.000 arasındaki DPI çözünürlük değeri ile özellikle oyunlarda çok hızlı tepkiler vermenizi, imlecin el hareketinizle doğrudan paralel olarak ilerlemesini sağlıyor. Oyun sınıfı bir sensör ve klasik 6 tuşlu tasarımı hem oyunda hem çalışırken tam ergonomik bir tasarım sunuyor. Logitech G203 Lightsync özellikleri, ayarlanabilir hassasiyet ile farklı oyunlara göre özel ayarlamalar yapmanıza da olanak sağlıyor. Oyunların teknik özellikleri bazen birbirinden farklılık gösterebiliyor. Bu gibi durumlarda kişisel ayarlama yapmak oldukça önemli olabiliyor. Neyse ki G203 özellikleri bu konuda size tam performans sağlayabiliyor.

Logitech G203 Lightsync'in avantaj ve dezavantajları

Logitech G203 Lightsync boyutu da tam kavrama hâlinde elinize oturacak şekilde tasarlanmış. Üstelik hafif olması da yine hızlı kullanımlar açısından oldukça önemli bir özellik. 85 gram ağırlığıyla rakiplerine göre oldukça avantajlı bir seçenek. Zaten cihaz için sayabileceğimiz pek de dezavantaj yok çünkü tam bir fiyat performans ürünü. İlk başta klasik tasarımlı bir mouse olarak karşınıza çıksa da RGB ışıklarıyla daha gösterişli bir görünüme sahip. Özel metal yaylı tuşları sayesinde tuş gerginliği sağ ve sol tuşta oldukça iyi performans sağlıyor. Logitech G203 Lightsync G102 farkına baktığımızda görüntü olarak birbirine çok benzeseler de G203'de güncellenmiş bir gelişmiş sensör mevcut. Aynı zamanda dilediğiniz renkteki ışığı seçme özelliği de yine G203 modelinde varken diğerinde bulunmuyor. Logitech G203 Lightsync incelemesinde değinilmesi gereken özelliklerden bir diğeri ise Logitech G Hub oyun yazılımı olmalı. Yazılım sayesinden mouse'un ince ayarlamalarını detaylı olarak yapabiliyor, bu sayede genelleştirilmiş kullanımların içinde sıkışıp kalmak zorunda olmuyorsunuz. Hız ayarı gibi ayarlamalar tüm mouse'larda yapılabiliyor fakat yazılımla tıklama hassasiyeti, farklı kısa yollar gibi tamamen kendinize özel düzenleyebileceğiniz ayarlamaları yapmanıza imkân tanıyor.

Logitech G203 Lightsync'i kullananların yorumları

Logitech G203 Lightsync yorumlarına baktığımızda birçok kullanıcıdan tam not aldığını görüyoruz. Kullanıcı yorumlarında hiç şüphesiz en öne çıkan özellik, ürünün kalitesi. Fiyatına göre oldukça üst kalitede bir mouse ile karşılaşıyorsunuz. Logitech markası bu modelde de kullanıcıları şaşırtmamış. Kendi oyun yazılımı sayesinde oyuna göre hassasiyet ayarının yapılabiliyor olması, cihazın en çok beğenilen özelliklerinden biri. Böylece oyuna göre ayarlamalarınızı yaparak her oyunda tam performans sağlanabiliyor. Optimize edilmiş tuş gerginliği de yine G203 incelemesinde öne çıkan yorumlardan biri oluyor. Logitech G203 Lightsync incelemesinde en çok yorum alan özelliklerden biri, tam el ergonomisine uygun olarak tasarlanması. Tam kavrama hâlinde uzun süreli oyunlarda problem yaşatmadığı için kullanıcıları memnun ediyor. Ürünün olumsuz yorum alan özelliği ise sol tık hızlı yapıldığında bazen ilk seferde algılamaması.

Logitech G203 Lightsync'e alternatif ürünler

1. MSI GG Clutch GM08 Gaming Mouse

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Işıklı mouse'lardan hoşlananlar için kırmızı ejder logosu ile MSI GG Clutch GM08 Gaming Mouse sizi cezbedebilir. 6 tuşlu mouse çeşitlerinden biri olan model, maksimum 3200 DPI hıza sahip. Yan tuşları sayesinde rahat kullanılıyor. Çoğu oyunda kullanmak için yeterli mouse, 10 milyonun üzerinde tıklama yapabiliyor. Model hem sağ hem sol elini kullananlar için uygun.

2. HP OMEN By 400

Konforu ön plana çıkarmak isteyenler HP OMEN By 400 modelini mutlaka incelemeli. Mouse'un 1600 ila 5000 DPI hassasiyeti arttırılabiliyor. Tam 10 milyon tıklama ömrüne sahip mouse, 8 renk ve 4 efekt bulunan LED aydınlatma ile kişiselleştirilebiliyor. Tutuş konforu ile öne çıkan ürün, kauçuk tutacakları sayesinde mouse'un oyun anında elinizden kaymasını engelliyor.

3. Bloody ML160A

Klavye kullanımını azaltan ve tek elle oynanan oyunlarda harikalar yaratmak isteyenler için aranan ürün, Bloody ML160A olabilir. FPS oyunları için özel olarak tasarlanmış mouse, tam 17 adet tuşa sahip. Keskin nişancı modu ve farklı ateş etme modları gibi kullanımları klavyeden komut vermeden yapmak mümkün. Aynı zamanda sağ tuşun üzerinde bulunan sayısal pad de oldukça dikkat çekici özellikleri arasında.

4. Monster Pusat V8 Gaming Mouse

Monster tarafından tasarlanan Monster Pusat V8 Gaming Mouse, 12000 DPI'a kadar ayarlanabilir hassasiyete sahip. Aynı zamanda mouse üzerinde 12'si makro olmak üzere toplam 18 tuş bulunuyor. Yan gövdede bulunan sayısal pad, kullanım kolaylığı sağlıyor. El tutuşunda konfor sunan ergonomik yapısı ise dikkat çeken diğer özellikleri arasında. Tabii ki Monster'ın yeşili de modelin tasarımında yer alıyor.

5. Glorious Model O

Uzun süreli oyunlarda tam en başarılı olacağınız esnada eliniz terler ve maalesef kaygan tutuştan dolayı istediğiniz performansı yakalayamazsınız. İşte bu sorun için özel olarak tasarlanmış Glorious Model O, delikli yapısı ve hafif kasası ile terleme sorununu ortadan kaldırıyor. 12000 DPI hassasiyete kadar çıkabilen cihaz aynı zamanda hafif olduğu için hızlı kullanım da sağlıyor.

6. GamePower Devour S

Hepimizin el ergonomisi farklı. Bu nedenle her mouse hepimizde aynı konforu sağlamıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için yan kanatları takılıp sökülebilen tasarımıyla öne çıkan GamePower Devour S hem oyun hem kişisel kullanım için tercih edilebiliyor. Uzun kullanımlarda yan kanatları dilediğiniz gibi takıp çıkarmak mümkün. 8 tuş ve 10000 DPI'a sahip olduğu için de oldukça hızlı.

7. SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse

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Aşınmaya ve yıpranmaya karşı maksimum direnç gösteren SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse, ultra hafif yapısıyla uzun kullanımlarda bile eli yormuyor. Hassas sensörleri, hızlı tepki vermesini sağlıyor. Özel tasarımıyla 3 ayrı bölgede aydınlatma sunan mouse, 60 milyon tıklama garantisi sunuyor. Oyunlar için özel tasarlandığından konforlu yapısıyla bilekte herhangi bir ağrıya neden olmuyor.