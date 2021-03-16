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Mozambik: Radikal İslamcılar çocukları hedef alıyor

16.03.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Mozambik: Radikal İslamcılar çocukları hedef alıyor

Save the Children'ın raporuna göre, Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te radikal İslamcı grupların ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesine yönelik saldırılarında çok sayıda çocuk başı kesilerek öldürüldü.

Çocuk hakları örgütü Save the Children, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesini çatışmalar yüzünden terk etmek zorunda kalanlarla yapılan söyleşilere dayanarak bir rapor hazırladı. Rapora göre, radikal İslamcı gruplar Cabo Delgado'ya yönelik saldırılarında 11 yaşından büyük çocukları başlarını keserek öldürdü.

Save the Children örgütünün Mozambik Direktörü Chance Briggs, "Çocuklara yönelik saldırılara ilişkin haberlerden tiksinti duyuyoruz" dedi. Örgüt, 600 binden fazla kişinin yerlerini terk etmesine neden olan şiddet olaylarının derhal sona erdirilmesi ve yerlerinden edilenlere daha fazla destek olunması çağrısı yaptı.

"Çocuklara yönelik ölçüsüz saldırılar"

Raporda bir annenin ifadelerine yer verildi. Rapora göre anne, "Ormana kaçmaya çalıştık ama büyük oğlumu yakaladılar ve başını kestiler. Hiçbir şey yapamadık, yoksa bizi de öldürürlerdi" dedi. Başka bir görgü tanığı ise örgüt çalışanlarına 11 yaşındaki oğlu öldürüldükten sonra kaçmak zorunda kaldığını anlattı. Briggs, "Çatışmanın tüm taraflarının çocukların hedef olmamasını güvence altına alması çok önemli" diye konuştu. "Çocuklara yönelik ölçüsüz saldırılar" düzenlendiğini ifade eden Save The Children'ın Mozambik Driektörü, insani devletler hukukuna bağlı kalınması çağrısı yaptı.

2017 yılından bu yana radikal İslamcı gruplar ülkenin kuzeyindeki sınır bölgesi Cabo Delgado'ya saldırılar düzenliyor. Saldırılarda şu ana kadar en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Radikal İslamcıların yanı sıra Mozambik Ordusu ve Güney Afrika'ya bağlı paralı askerlerin de savaş suçu işlediği öne sürülüyor.

ABD'den Mozambik ordusuna destek

Bölgede güvenlik durumunun kötüleşmesi sonrası ABD'nin bu hafta Mozambik ordusunu radikal İslamcı gruplara karşı savaşında desteklemek ve eğitmek için askeri uzmanları bölgeye gönderdiği bildirildi. ABD yönetiminin orduya tıbbi cihazlar ve iletişim ekipmanı da sağlayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi geçen hafta Mozambik'teki İslamcı grupları "yabancı terörist organizasyon" olarak tanımlayarak geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başladı.

AP,AFP/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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