Mozambik seçimlerinde iktidar partisi önde

MAPUTO (AA) - Mozambik'te devlet başkanı seçimini iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (Frelimo) adayı ve mevcut devlet başkanı Filipe Nyusi önde götürüyor.

Mozambik Ulusal ve Yerel Seçim Komisyonlarının açıklamasına göre, ülkede geçen hafta yapılan devlet başkanı, milletvekili ve vilayet seçimlerinde iktidar partisi önde görünüyor.

Şu ana kadar oyların üçte birinin sayıldığı seçimde, Başkan Nyusi yüzde 69, muhalif Mozambik Ulusal Direnişi (Renamo) adayı Ossufo Momade yüzde 26 oy aldı.

- Muhalefetten "seçimler yenilensin" çağrısı

Muhalif Renamo seçimlerde iki parti arasında düşmanlığa son verilmesini öngören anlaşmanın ihlal edildiğini, oy kullanacakların korkutulduğunu ve oyların çalındığını belirterek seçimin yenilenmesi çağrısı yaptı.

İktidar partisi Frelimo Sözcüsü Caifadine Manasse ise iddiaları reddederek seçimlerin adil ve şeffaf şekilde yapıldığını, barış anlaşmasını bozulmayacağını dile getirdi.

- İki parti 40 yıldır mücadele ediyor

Frelimo ve muhalif Renamo, yaklaşık 40 yıldır süren düşmanlığa son veren barış anlaşmasına ağustosta imza atmış, anlaşmayla muhalif parti silahlı kolunu feshetmeyi kabul etmişti.