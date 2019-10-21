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Mozambik seçimlerinde iktidar partisi önde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Filipe Nyusi seçim yarışında rakiplerini geride bıraktı - Muhalif Renamo usulsüzlük iddiasında bulunarak seçimlerin yenilenmesini istedi

MAPUTO (AA) - Mozambik'te devlet başkanı seçimini iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (Frelimo) adayı ve mevcut devlet başkanı Filipe Nyusi önde götürüyor.

Mozambik Ulusal ve Yerel Seçim Komisyonlarının açıklamasına göre, ülkede geçen hafta yapılan devlet başkanı, milletvekili ve vilayet seçimlerinde iktidar partisi önde görünüyor.

Şu ana kadar oyların üçte birinin sayıldığı seçimde, Başkan Nyusi yüzde 69, muhalif Mozambik Ulusal Direnişi (Renamo) adayı Ossufo Momade yüzde 26 oy aldı.

- Muhalefetten "seçimler yenilensin" çağrısı

Muhalif Renamo seçimlerde iki parti arasında düşmanlığa son verilmesini öngören anlaşmanın ihlal edildiğini, oy kullanacakların korkutulduğunu ve oyların çalındığını belirterek seçimin yenilenmesi çağrısı yaptı.

İktidar partisi Frelimo Sözcüsü Caifadine Manasse ise iddiaları reddederek seçimlerin adil ve şeffaf şekilde yapıldığını, barış anlaşmasını bozulmayacağını dile getirdi.

- İki parti 40 yıldır mücadele ediyor

Frelimo ve muhalif Renamo, yaklaşık 40 yıldır süren düşmanlığa son veren barış anlaşmasına ağustosta imza atmış, anlaşmayla muhalif parti silahlı kolunu feshetmeyi kabul etmişti.

Sömürgecilik karşıtı örgütlerin 1962'de bir araya gelmesiyle Portekiz'den bağımsızlığını kazanma çabasına giren Mozambik, 1975'te sona eren savaştan sonra özgürlüğüne kavuşmuştu.

Bağımsızlığına kavuşan ülkede kısa süre sonra Frelimo ile Renamo arasında kanlı çatışmalar baş göstermişti.

Ülkede 1977-1992'de iç savaş nedeniyle bir milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1,7 milyon kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

İç savaşın sona ermesi amacıyla 1990'da başlatılan müzakereler, iki yıl sonra yapılan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Yeni anayasayla ülkede tek partili sistemden çok partili demokratik siyasi hayata geçilmişti.

İki grup arasında 15 yıl süren iç savaşın ardından imzalanan barış anlaşmaları ve görüşmelere rağmen, düşmanlık ve zaman zaman da çatışmalar devam etmişti.

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mozambik seçim

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