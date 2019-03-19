Tarihin en büyük felaketlerinden biri: 1000 kişi öldü!

Nyusi, Mozambik radyosuna yaptığı açıklamada, "Şu anda gördüklerimiz kayıplarımızın 1000'in üzerinde olacağını gösteriyor" dedi. Nyusi, 100 binden fazla insanın da sel nedeniyle tehdit altında olduğunu sözlerine ekledi.

'En büyük doğal felaket'

Kasırga ve selden etkilenen bazı bölgeleri ziyaret ettiğini dile getiren Nyusi, Pungwe ve Busi nehirlerinin taşması sonucu birçok köyün haritadan silindiğini ve su üzerinde yüzen cesetler gördüğünü anlattı.

Başkan felaketin boyutunu ‘devasa' diye nitelerken, ülkenin kıyı şehri Beira'nın neredeyse yüzde 90'ının yıkıldığı kaydediliyor.

Şu ana kadar resmi rakamlara göre 215 kişinin yaşamını yitirdiği teyit ediliyor. Ancak yüzlerce insan kayıp olması, pek çok bölgeyle bağlantının kopması nedeniyle ölü sayısının artması bekleniyor.

Çevre Bakanı Celso Correia da, "Sanırım bu Mozambik'in karşılaştığı en büyük doğal felaket. Şu anda önceliğimiz insanları kurtarmak" dedi.

1.5 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ Kızıl Haç Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de toplam 1.5 milyon kişi tropikal kasırgadan etkilendiğini duyurdu.