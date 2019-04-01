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Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de siklon: 833 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de etkili olan siklon sonucu toplamda 833 kişi hayatını kaybetti.Idai siklonunun vurduğu Mozambik’te geçtiğimiz günlerde 5 kolera vakası tespit edilmişti.

Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de siklon: 833 ölü

Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de etkili olan siklon sonucu toplamda 833 kişi hayatını kaybetti.
Idai siklonunun vurduğu Mozambik’te geçtiğimiz günlerde 5 kolera vakası tespit edilmişti. Hem kolera hem de siklon ile mücadele eden Beira kentinde kolera vakasından ilk ölümün meydana geldiği açıklandı. Şu ana kadar tespit edilen kolera vakasının 517 olduğu ifade edildi. Mozambik Ulusal Halk Sağlığı Direktörü Ussene Isse, 500 bin kişinin yaşadığı Beira’da salgının kontrol altına alınması için acil kliniklerin kurulduğunu dile getirdi. 5 kolera vakasının tespit edildiği geçtiğimiz haftadan bu yana ishal hastalıklarında artış gözlemlendiği öğrenildi.
14 Mart’ta İdai siklonun vurduğu Beira’da su sisteminin de hasar gördüğü açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, yaklaşık 900 bin doz kolera aşısının bugün kente ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Siklonda ölü sayısı 800’ü geçti
Mozambik’te siklon nedeniyle ölü sayısının 518 olduğu açıklandı. Zimbabve’de 259, Malavi’de 56 kişi siklon sonucu hayatını kaybetti. Üç ülkede etki olan siklon sonucu toplamda 833 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, sel sularının çekilmesi ile daha fazla cansız bedenin ortaya çıkması sonucu ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Çin’den Mozambik’e yardım
Çin, kolera salgını ile mücadele kapsamında, salgının görüldüğü Beira’ya doktor ve ilk yardım görevlileri gönderdi. Çinli ekipler, liman kenti olan Beira’da salgınla mücadele kapsamında dezenfektan kullandı. ABD ordusu Mozambik’e yönelik yardımlara katıldı.

Mahalleler risk altında
Yetkililer, Beira’nın kalabalık ve gelir seviyesi düşük mahallelerinin risk altında olduğunu ifade ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar, şehirde günlük ortalama 200 kolera vakasının tespit edildiğini ve diğer şüpheli kolera vakalarının Buzi, Tica ve Nhamathanda bölgelerinde görüldüğünü ifade etti. Mozambikli yetkililer, Idai kasırgası sonucunda 50’den fazla sağlık merkezini kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler, yaklaşık 1.8 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de siklon: 833 ölü

Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de siklon: 833 ölü

Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de siklon: 833 ölü

Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de siklon: 833 ölü

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