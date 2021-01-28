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Mozambik’i vuran Eloise kasırgası binlerce kişiyi evsiz bıraktı

28.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Mozambik’i vuran Eloise kasırgası nedeniyle binlerce kişi evsiz kalırken, çocukların kolera ve ishal tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.Doğu Afrika ülkesi Mozambik, Eloise kasırgasının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Mozambik’i vuran Eloise kasırgası nedeniyle binlerce kişi evsiz kalırken, çocukların kolera ve ishal tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.
Doğu Afrika ülkesi Mozambik, Eloise kasırgasının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Saatte 160 kilometreye varan kuvvetli rüzgarları beraberinde getiren kasırga, ardından ağır hasarlı evler, tarım arazileri ve hasarlı altyapılar bıraktı. Şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği kasırga nedeniyle ilk raporlara göre 8 bin 400 kişi evsiz kalırken, en az 26 sağlık merkezi ve 85 derslik de kullanılamaz hale geldi. Kasırgadan etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların, özellikle yerinden edilenlerin kolera ve ishal enfeksiyonları gibi hastalıklara yakalanma riski altında oldukları ifade edildi.
Evsiz kalan bölge sakini Dulce Joaquim, "Sel ve Eloise kasırgası yüzünden buradayım. Birçok şey kaybettim. Evim çöktü, artık bir evim yok. Tüm eşyalarımı kaybettim. Bu yüzden buradayım. Bu çadırda hepsi çocuklu olmak üzere 10 kadın var. İstediğim yardım, suyla dolu olmayan, bize daha iyi evler yaptıkları bir yerde olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da Salı günü yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 90 bini çocuk olmak üzere 176 binden fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekmişti.

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