Mozambik'i vuran Idai kasırgasının faturası ağır

600 bin kişiye yardım sağlanacak.Güney Afrika'da sel ve şiddetli yağış nedeniyle binlerce kişiyi evsiz bırakan Idai tropikal kasırgası Mozambik'e yıkım getirdi. Bin kişinin ölümüne neden olduğundan endişe edilen çok şiddetli kasırganın vurduğu bölgelere yardım göndermek için Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçti. BM ekipleri, felaketten etkilenen 600 bin kişiye dağıtılmak üzere yardım seferberliği başlattığını duyurdu. Dört gün önce bölgeyi vuran şiddetli kasırga nedeniyle BM'nin Dünya Gıda Programı (WFP), bölgeye beş ton acil yardım sevk edildiğini açıkladı.

Programın sözcüsü Herve Verhoosel, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Yardımlarımız önümüzdeki haftalarda 500 bin ila 600 bin kişiyi desteklemeyi hedefliyor. Problemin boyutunu dünyanın anladığını düşünmüyorum" dedi.

Mozamik hükümeti kasırgadan 600 bin kişinin etkilendiğini tahmininde bulunsa da, WFP'nin uydu görüntülerine dayanarak yaptığı analiz, 1 milyon 7 bin civarında kişinin İdai'nin güzerganı üzerinde olduğunu gösteriyor. Ancak, bu kişilerin tümünün acil yardıma ihtiyaç duymadığı aktarılıyor.