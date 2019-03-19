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Mozambik'i vuran Idai kasırgasının faturası ağır

19.03.2019 22:55 | Son Güncelleme

Mozambik'te bin kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilen Idai kasırgası sonrası, Birleşmiş Milletler insani yardım için harekete geçti.

Mozambik'i vuran Idai kasırgasının faturası ağır

600 bin kişiye yardım sağlanacak.Güney Afrika'da sel ve şiddetli yağış nedeniyle binlerce kişiyi evsiz bırakan Idai tropikal kasırgası Mozambik'e yıkım getirdi. Bin kişinin ölümüne neden olduğundan endişe edilen çok şiddetli kasırganın vurduğu bölgelere yardım göndermek için Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçti. BM ekipleri, felaketten etkilenen 600 bin kişiye dağıtılmak üzere yardım seferberliği başlattığını duyurdu. Dört gün önce bölgeyi vuran şiddetli kasırga nedeniyle BM'nin Dünya Gıda Programı (WFP), bölgeye beş ton acil yardım sevk edildiğini açıkladı.

Programın sözcüsü Herve Verhoosel, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Yardımlarımız önümüzdeki haftalarda 500 bin ila 600 bin kişiyi desteklemeyi hedefliyor. Problemin boyutunu dünyanın anladığını düşünmüyorum" dedi.

Mozamik hükümeti kasırgadan 600 bin kişinin etkilendiğini tahmininde bulunsa da, WFP'nin uydu görüntülerine dayanarak yaptığı analiz, 1 milyon 7 bin civarında kişinin İdai'nin güzerganı üzerinde olduğunu gösteriyor. Ancak, bu kişilerin tümünün acil yardıma ihtiyaç duymadığı aktarılıyor.

Kurtama ekipleri felaket nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için de operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin özellikle sel nedeniyle evlerinin çatılarına çıkmak ve ağaçlara tırmanmak zorunda kalan afetzedelere ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği de bölgeye 4 milyon dolar acil yardım sağlama sözü vermişti.

400 bin kişi evsiz

Mozamik'i vuran felaketle ilgili Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada en az 400 bin kişinin evlerini kaybettiği belirtildi. Başkent Beira'da evlerin yüzde 90'ının yerle bir olduğu yönünde bilgiler geliyor. Mozambik'te ayrıca çok sayıda noktaya su ve elektrik verilemiyor.

Resmi rakamlara göre, şiddetli tropikal kasırga sonucu 84 kişi öldü. Ancak, BM yaşamını yitirenlerin sayısının bine ulaşmasından kaygı duyuyor. UNICEF'in Mozambik sözcüsü Daniel Timme, "Tecrübelerimiz doğrultusunda, maalesef ölü sayısının artacağını düşünüyoruz" dedi.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Idai tropikal kasırgasının Güney Afrika'da ekvatorun güneyini bu zamana kadar vuran en büyük felaket olabileceğini söylüyor. Dördüncü kategorideki şiddetli tropikal kasırga Perşembe günü Mozambik'e ulaşmıştı. Hızı saatte 160 kilometreyi bulan rüzgar, çok şiddetli fırtınaya neden olmuştu.

rtr,dpa,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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