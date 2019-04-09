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Mozambik'te açlık tehlikesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:15 | Son Güncelleme

Idai kasırgası ve sellerin vurduğu ülkede açlık tehlikesi baş gösterdi -Beira Valisi Daviz Simango: -"Maalesef, bölgelerde hasat yapılmadan afet meydana geldi. Şimdi halk çok aç, yiyecek bir şey yok"

Idai kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik’te kolera salgının ardından halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kıyı şehri Beira’da Vali Daviz Simango, kasırga ve sel felaketlerinde yaklaşık 1,7 milyon dönüm tarlanın sular altında kaldığını açıkladı.

Simango, yüz binlerce kişinin gıdaya ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Maalesef, bölgelerde hasat yapılmadan afet meydana geldi. Şimdi halk çok aç, yiyecek bir şey yok." ifadesini kullandı.

Afrika'nın güneyindeki ülkelerden Malavi, Mozambik ve Zimbabve'de geçen ay meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle bölgede binlerce ev ve yol yıkılmış, salgın hastalıklar baş göstermişti.

Mozambik'in kıyı şehri Beira'nın sel ve fırtınadan çok büyük oranda etkilendiği açıklanmıştı. Ülkede 468 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 1 milyon 850 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtilmişti. Öte yandan, Beira'da Idai kasırgası ve sellerin ardından bölgede görülen kolera vakaları 139'dan bin 428'e yükselmişti.

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açlık İdai kasırgası mozambik

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