Mozambik’te askeri üniformalılar bir kadını işkenceyle öldürdü

Mozambik’in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde askeri üniformalı grubun, bir kadını sopayla dövdükten sonra silahla öldürmesi tepkilere neden oldu.

Mozambik’in Cabo Delgado bölgesinde askeri üniformalı grubun bir kadını vahşice öldürmesi ülke gündemine oturdu. O anların görüntüleri çeşitli insan hakları grupları tarafından paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde yolda çıplak halde bulunan silahsız bir kadının askeri üniformalılar tarafından önce sopayla dövüldüğü sonra da silahla ateş edilerek öldürüldüğü kameraya yansıdı. Kadının terör örgütü mensubu olduğu iddia edilirken, askeri üniformalı grubun ise terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden birliklerden olduğu öne sürüldü.

Mozambik Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntüler "korkunç" olarak nitelendirildi. Söz konusu kişilerin ordu mensubu olup olmadığına yönelik bir bir bilgi paylaşıldı. Açıklamada kadının vahşice öldürülmesi kınanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ülkedeki birçok insan hakları gruplarından da cinayete yönelik kınama mesajları geldi.