HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mozambik’te askeri üniformalılar bir kadını işkenceyle öldürdü

Mozambik’te askeri üniformalılar bir kadını işkenceyle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 18:30 | Son Güncelleme

Mozambik’in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde askeri üniformalı grubun, bir kadını sopayla dövdükten sonra silahla öldürmesi tepkilere neden oldu.Mozambik’in Cabo Delgado bölgesinde askeri üniformalı grubun bir kadını vahşice öldürmesi ülke gündemine oturdu.

Mozambik’in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde askeri üniformalı grubun, bir kadını sopayla dövdükten sonra silahla öldürmesi tepkilere neden oldu.

Mozambik’in Cabo Delgado bölgesinde askeri üniformalı grubun bir kadını vahşice öldürmesi ülke gündemine oturdu. O anların görüntüleri çeşitli insan hakları grupları tarafından paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde yolda çıplak halde bulunan silahsız bir kadının askeri üniformalılar tarafından önce sopayla dövüldüğü sonra da silahla ateş edilerek öldürüldüğü kameraya yansıdı. Kadının terör örgütü mensubu olduğu iddia edilirken, askeri üniformalı grubun ise terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden birliklerden olduğu öne sürüldü.

Mozambik Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntüler "korkunç" olarak nitelendirildi. Söz konusu kişilerin ordu mensubu olup olmadığına yönelik bir bir bilgi paylaşıldı. Açıklamada kadının vahşice öldürülmesi kınanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ülkedeki birçok insan hakları gruplarından da cinayete yönelik kınama mesajları geldi.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Zenaida Machado da yaptığı açıklamada, bu tür eylemlerin askerler tarafından işlenmesinin halkta güvensizlik oluşturduğu ve isyancı grupların söylemlerini güçlendirdiğini ifade ederek soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Bölgede terör örgütleri ile 3 yıldır mücadele ediliyor
Mozambik, 3 yıldır kuzey kesiminde terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu belirtilen silahlı gruplar ile mücadele ediyor. Silahlı gruplar, son 3 yılda bölgedeki köy ve kasabalara çok sayıda gerçekleştirerek bin 500’den fazla kişiyi öldürdü ve en az 250 bin kişiyi de göç etmeye zorladı. Söz konusu gruplar, ülkenin kuzeyindeki Mocimboa da Praia Limanı’nın kontrolünü de Ağustos ayında ele geçirirken, grubun Eş-Şebab olarak isimlendirildiği ifade ediliyor.
Cabo Delgado bölgesi, Afrika’nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz projelerinden birine ev sahipliği yapmasıyla da büyük öneme sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Flaş gelişmeTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Flaş gelişme
MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran rapor! Cenin şeklinde...
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran rapor! Cenin şeklinde...
İbo'nun eski eşi Tinder'a mı girdi? 'Ne halt yiyorsanız...'
İbo'nun eski eşi Tinder'a mı girdi? 'Ne halt yiyorsanız...'
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Diğer Haberler
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca Bakan Koca son durumu paylaştı
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca Bakan Koca son durumu paylaştı
Son dakika! Türkiye yeni Navtex yayınladı
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Elazığ'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Elazığ'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Didim'de çiftlikte tecavüz iddiasında yeni gelişme
Didim'de çiftlikte tecavüz iddiasında yeni gelişme
Avcılar'da otizmli gence dayak atan sanık hakkında karar verildi
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Flaş gelişme
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'eğlence yerleri' genelgesi
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.