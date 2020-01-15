Mozambik’te isyancı gruptan saldırı tehdidi

İSTANBUL (AA) - Mozambik’teki muhalif Mozambik Ulusal Direnişi’nden (Renamo) ayrılarak silahlı varlığını sürdüren “Renamo Askeri Cuntası” ülkedeki şiddet eylemlerine devam edeceğini açıkladı.

Grubun başındaki isim olan Mariano Nhongo, yerel basına yaptığı açıklamada, geçen yıl imzalanan barış anlaşmasını tanımadıklarını ve Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile görüşmeyi reddettiklerini söyledi.

Kamusal alanlarda saldırı yapma tehdidinde bulunan Nhongo, muhalif Renamo’nun vekillerine de barış anlaşmasını kabul etmemeleri çağrısı yaptı.

Ülkede ekim ayında yapılan devlet başkanlığı seçimini oyların yüzde 73'ünü alan iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (Frelimo) adayı mevcut Devlet Başkanı Filipe Nyusi kazanmıştı.

Frelimo ve muhalif Renamo, yaklaşık 40 yıldır süren düşmanlığa son veren barış anlaşmasına geçen yıl imza atmış, anlaşmayla muhalif parti silahlı kolunu feshetmeyi kabul etmişti. Ancak silahlı üyelerden bir kısmı anlaşmayı reddetmişti.

Frelimo ile Renamo arasında 1977-1992'de yaşanan iç savaş nedeniyle bir milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1,7 milyon kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

