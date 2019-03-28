HABER

Mozambik'te kolera tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:33 | Son Güncelleme

Kasırga ve selin vurduğu Mozambik'teki kolera tehdidine ilişkin bilgi veren Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi David Wightwick, şimdiye kadar 5 kolera vakasına rastlanıldığını, önlem olarak 900 bin kolera aşısının yapılacağını açıkladı

BEİRA (AA) - Kasırga ve selin vurduğu Mozambik'teki kolera tehdidine ilişkin bilgi veren Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi David Wightwick, şimdiye kadar 5 kolera vakasına rastlanıldığını, önlem olarak 900 bin kolera aşısının yapılacağını açıkladı.

Beria Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Wightwick, ülke genelindeki genel kolera tehdidine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Resmi verilere göre Mozambik'te 5 kolera vakasına rastlandığını aktaran Wightwick, tedbir amaçlı yaşanan bütün ishal vakalarının kolera olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Kolerayla mücadele kapsamında 9 tedavi merkezinin kurulduğunu, 7'sinin de kurulma aşamasında olduğunu söyleyen Wightwick, "Kolera tedavi merkezleri kuruluyor. Gelecek hafta aşılama kampanyası başlatılacak. 900 bin aşının pazartesi günü gelmesini bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı da çarşamba günü aşı uygulamasına başlayacak. Konu hakkında detaylı planlama yapılıyor." diye konuştu.

Kolerayla mücadelede izlenecek yol haritasına ilişkin de bilgi veren Wightwick, ilk etapta aşılama yapılacağını, Mozambik halkının da hastalığa karşı bilinçlendirileceğini ifade etti. Wightwick, yeni kolera oluşumunun engellenmesi için de tedbir alınacağını aktardı.

- "Ölüm olduğu bilgisini şu an teyit edemiyoruz"

Koleradan hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Wightwick, "Koleradan ölüm olduğu bilgisini şu an teyit edemiyoruz." dedi.

Kolerayla mücadelede ana amacın durumun kontrol altına alınması olduğuna işaret eden Wightwick, "Lojistik olarak tüm etkilenen bölgeleri desteklemek en zor iş. Durumun tamamını düşününce hala yapılacak işimiz var." diye konuştu.

Wightwick, Mozambik Sağlık Bakanlığı bünyesinde koleraya karşı detaylı çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Hatay’da gözaltına alınan 14 göçmen kaçakçısı adliyedeHatay’da gözaltına alınan 14 göçmen kaçakçısı adliyede
Lise öğrencileri yaşlı kadının evini onardıLise öğrencileri yaşlı kadının evini onardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beria Havaalanı Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi David Wightwick Mozambik'te kolera tehdidi

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Midyat millet bahçesi açıldı

Midyat millet bahçesi açıldı

Diyarbakır'da korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Diyarbakır'da korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Adana'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıktı!

5 dil bilen yazılımcının evinden çıktı!

'Sakin şehir' Ahlat ziyaretçilerini bekliyor

'Sakin şehir' ziyaretçilerini bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.