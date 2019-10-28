Mozambik'te muhalif lider, seçim sonucuna itiraz etti

Mozambik'te yapılan devlet başkanlığı seçiminde yarışan ana muhalefetteki Mozambik Ulusal Direnişi (Renamo) Partisi adayı Ossufo Momade, sonuçlarına itiraz etti.

Renamo Partisi lideri Momade, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkede 15 Ekim'de düzenlenen seçimde oyların çalındığını iddia ederek, bu nedenle seçim sonuçlarına itiraz ettiğini belirtti.

İktidar partisinin, seçimlerden önce ağustosta yapılan seçim anlaşmasını ihlal ettiğini ifade eden Momade, seçimin yenilenmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Seçim Komisyonunun (CNE) verilerine göre, devlet başkanlığı seçiminde, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (Frelimo) adayı mevcut Devlet Başkanı Filipe Nyusi oyların yüzde 73'ünü, Renamo adayı Momade ise yüzde 21,88'ini almıştı.

