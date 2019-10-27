Mozambik'te Nyusi yeniden devlet başkanı seçildi

Öte yandan, Renamo tarafından, seçimlerde iki parti arasında düşmanlığa son verilmesini öngören anlaşmanın ihlal edildiği, oy kullanacakların korkutulduğu ve oyların çalındığı iddiasıyla seçimin yenilenmesi çağrısı yapılmıştı.

Mozambik'te iki hafta önce düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin galibi, oyların yüzde 73'ünü alan iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (Frelimo) adayı mevcut Devlet Başkanı Filipe Nyusi oldu.

Sömürgecilik karşıtı örgütlerin 1962'de bir araya gelmesiyle Portekiz'den bağımsızlığını kazanma çabasına giren Mozambik, 1975'te sona eren savaştan sonra özgürlüğüne kavuşmuştu.

Bağımsızlığına kavuşan ülkede kısa süre sonra Frelimo ile Renamo arasında kanlı çatışmalar baş göstermişti.

Ülkede 1977-1992'de iç savaş nedeniyle bir milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1,7 milyon kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

İç savaşın sona ermesi amacıyla 1990'da başlatılan müzakereler, iki yıl sonra yapılan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Yeni anayasayla ülkede tek partili sistemden çok partili demokratik siyasi hayata geçilmişti.

İki grup arasında 15 yıl süren iç savaşın ardından imzalanan barış anlaşmaları ve görüşmelere rağmen düşmanlık ve zaman zaman da çatışmalar devam etmişti.

