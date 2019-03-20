HABER

Mozambik’te ölü sayısı 200’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Bakanlar Kurulu toplantısında, kasırga nedeniyle ölü sayısının 200’ü aştığını söyledi.Güneydoğu Afrika ülkelerinden Mozambik’in Beria şehrini vuran İdea Kasırgası şehrin yüzde 90’ını tahrip etti.

Mozambik’te ölü sayısı 200’e yükseldi

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Bakanlar Kurulu toplantısında, kasırga nedeniyle ölü sayısının 200’ü aştığını söyledi.
Güneydoğu Afrika ülkelerinden Mozambik’in Beria şehrini vuran İdea Kasırgası şehrin yüzde 90’ını tahrip etti. Beria şehrinde 500 binden fazla insanın hayatından endişe ediliyor. Ölü sayısının bini aşabileceği düşünülen şehirde yardım kuruluşları, 500 bin insan için endişeli olduklarını bildirdi.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) dün yapılan hava değerlendirmesinin ardından Hint Okyanusu’ndaki alçak bir liman kenti olan Beria’daki durumu korkunç olarak tanımlamıştı.
Geçtiğimiz hafta karaya giriş yapan ve komşu ülkeler Malavi ve Zimbabve’nin içlerine doğru ilerleyen kasırga büyük tahribat izleri bıraktı. Daha önce ölü sayısı 84 olarak açıklanmıştı.

Mozambik’te ölü sayısı 200’e yükseldi

Mozambik’te ölü sayısı 200’e yükseldi

Mozambik’te ölü sayısı 200’e yükseldi

Mozambik’te ölü sayısı 200’e yükseldi

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Vücuduna 150 saçma isabet eden köpek, yaşama tutunmaya çalışıyorVücuduna 150 saçma isabet eden köpek, yaşama tutunmaya çalışıyor
Üniversite mezunu aktar kardeşlerÜniversite mezunu aktar kardeşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şırnak'tan acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'tan kahreden haber

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Akit TV'deki 'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesini bekliyor' sözleriyle ilgili soruşturma!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.