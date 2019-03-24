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Mozambik’te ölü sayısı 446’ya yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Idai Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısının 446’ya yükseldiğini açıkladı.Mozambik’i vurduktan sonra iç bölgelere ilerleyen Idai Kasırgası, Zimbabve ve Malavi’de etkisini sürdürüyor.

Mozambik’te ölü sayısı 446’ya yükseldi

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Idai Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısının 446’ya yükseldiğini açıkladı.
Mozambik’i vurduktan sonra iç bölgelere ilerleyen Idai Kasırgası, Zimbabve ve Malavi’de etkisini sürdürüyor. Mozambik Çevre Bakanı Celso Correia, Idai Kasırgası’nda ölenlerin sayısının 417’den 446’ya yükseldiğini duyurdu. Correia ayrıca kasırgadan 531 bin kişinin etkilendiğini de ifade etti.

Idai kasırgası 761 can aldı
Idai Kasırgası’nın etkili olduğu Zimbabve’de 259, Malavi’de ise 56 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik’te ölü sayısı 446’ya yükseldi

Mozambik’te ölü sayısı 446’ya yükseldi

Mozambik’te ölü sayısı 446’ya yükseldi

Mozambik’te ölü sayısı 446’ya yükseldi

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