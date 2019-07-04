HABER

Mozambik'te terör saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 00:17 | Son Güncelleme

Mozambik'te terör saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

Mozambik'te terör saldırısı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Mozambik Polis Sözcüsü Orlando Mudumane, yaptığı açıklamada, ülkenin Cabo Delgado vilayetine bağlı Itole köyünde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Mudumane, saldırganların yakalandığını ifade etti.

Mozambik’te geçen seneden beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılardan Eş-Şebab olarak adlandırılan terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Cabo Delgado vilayeti aynı zamanda zengin doğal gaz kaynaklarına sahip.

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardıBaşbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mozambik terör saldırı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

İstanbul Valiliği duyurdu: Sınırı aşan işletmelere para cezası verilecek

İstanbul Valiliği’nden flaş uyarı! Para cezası geliyor

Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti

Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine kadınlardan tepki

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan şüpheli yakalandı

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.