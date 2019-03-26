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Mozambik'teki Idai kasırgasından 1 milyon 850 bin kişi etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

Mozambik'teki Idai kasırgasından 1 milyon 850 bin kişi etkilendi

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te meydana gelen kasırga ve sel felaketleri nedeniyle en az 1 milyon 850 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan Idai kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 1 milyon 850 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

Felaketlerin büyük insani krize yol açtığı, altyapının zarar gördüğü, birçok evin yıkıldığı ve çiftliklerin tahrip olduğu ifade edilen açıklamada, ülkede 447 kişinin hayatını kaybettiği, 15 binden fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, afetten etkilenen halkın acil gıda malzemesi ve insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

Güney Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası sonucu bölgede binlerce ev ve yol yıkılmış, salgın hastalıklar baş göstermişti.

Mozambik'in kıyı şehri Beira'nın çok büyük oranda sel ve fırtınadan etkilendiği açıklanmıştı. Ülkede 300 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 bin kişinin ise hala kurtarılmayı beklediği belirtilmişti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İdai kasırgası mozambik OCHA

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