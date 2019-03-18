Mozambik'teki kasırga ve sel

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkedeki kasırga ve sel nedeniyle ölü sayısının bini geçebileceğini belirtti.

Nyusi, radyoda yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan sel ve kasırga nedeniyle ölü sayısının resmi olarak 84 olarak açıklandığını ancak bu rakamın bini aşabileceğini ifade etti.

Kasırga ve selden etkilenen bazı bölgeleri ziyaret eden Nyusi, su üzerinde yüzen cesetleri gördüğünü söyledi.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilendi.

Bu arada Birleşmiş Milletler verilerine göre, Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de toplam 1,5 milyon kişi tropikal hortumdan etkilendi.

