Mozambik'teki kurtarma operasyonunda 'beyazlara öncelik tanındı, siyahlar çatışmada bırakıldı' iddiası

Palma'da da 24 Mart'ta başlayan saldırılar nedeniyle de on binlerce kişi bölgeyi terk etti. Görgü tanıkları, liman şehrinde kitlesel kaçırma olayları ile kafa kesilme olayları gördüklerini söyledi.

Mozambik'te radikal İslamcı örgütlerin saldırıları dört yıl önce başladı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 500 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Perşembe günü yayımladığı raporda, otele sığınanlar arasındaki 20 beyaza öncelik tanındığını ve havadan kurtarıldıklarını, çoğu siyah Mozambik vatandaşlarının ise canlarının tehlikeye atıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, helikopterle kurtarılanlar arasında iki köpeğin de bulunduğunu, siyahların ise kurtarma operasyonuna dahil edilmediklerini anlattı.

Mozambik'te Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan görgü tanıkları, Mart ayı sonunda İslamcı militanların bir otele düzenlediği saldırıda özel güvenlik şirketinin "oteldeki beyazları helikopterle kurtardıklarını, siyahları ise kendi başlarına bıraktıklarını" iddia etti.

Palma, Fransız enerji şirketi Total'ın milyarlarca dolarlık doğal gaz projesinin de yürütüldüğü bir bölge. Bu proje nedeniyle Palma'da çok sayıda yabancı sözleşmeli personel ve iş insanı bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Doğu ve Güney Afrika'dan sorumlu bölge müdürü Deprose Muchena, "Görgü tanıkları bize Amarula otelinden kimin tahliye edileceğiyle ilgili ırk ayrımı gözeten kararlar alındığını söyledi…Beyazların ayrıcalıklı muamele gördüğü açıktı. Eş Şebbab'ın önceki benzer saldırılarının aksine, beyazların tehlikede olması nedeniyle ilk defa böyle bir kurtarma girişimi yaşandı" dedi.

Muchena, "Silahlı saldırı devam ederken insanları yalnızca derilerinin rengi nedeniyle terk etmek ırkçılıktır ve sivilleri koruma yükümlülüklerinin de ihlalidir. Bunun hesabı verilmeli" diye konuştu.

'Ölüme terk edilecektik'

Muchena, kurtarma operasyonunda beyazlara öncelik verilmesinden Mozambik güvenlik güçleri ile beyazları helikopterle kurtaran özel güvenlik şirketi Dyck Advisory Group (DAG) arasındaki koordinasyon eksikliğini sorumlu tuttu ve kapsamlı soruşturma açılması çağrısı yaptı.