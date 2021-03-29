Mozambik’teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Afrika ülkesi Mozambik’in Palma kasabasında onlarca kişinin öldürüldüğü terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afrika ülkesi Mozambik’in Palma kasabasına düzenlenen ve onlarca kişinin öldürüldüğü saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleriyle günler süren çatışmaların ardından kasabanın kontrolünün ele geçirildiği belirtilerek, içinde askerlerinde bulunduğu en 55 kişinin öldürüldüğü aktarıldı. Terör örgütü, birçok fabrika ve bankayı yıktıklarını ve araçlara el koyduklarını açıkladı.

Palma’nın DEAŞ kontrolünde olmadığı açıklanmıştı

Hükümet tarafından dün yapılan açıklamada ise, Palma’nın teröristler tarafından kontrol edilmediği ve bölgenin güvenliğini sağlamak için operasyonların devam ettiği ifade edilmişti. Açıklamada, bölgeden kaçmaya çalışanların oluşturduğu konvoyların pusuya düşürüldüğü ve onlarca kişinin öldürüldüğü doğrulanmıştı.

En az 230 kişi kurtarıldı

Hükümet tarafından sözleşmeli özel bir güvenlik firmasını işleten Lionel Dyck, helikopterler ile en az 230 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Medyaya konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermeyi reddeden üç yardım çalışanı ise, saldırı sonrasında on binlerce kişinin yerinden olabileceğini ifade etti.

Saldırılarda kaç kişinin öldürüldüğü ve kaybolduğu ise henüz bilinmiyor.