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Mozart çalınca yemeğe koşan kediler

İLGİNÇ HABERLER  | 06.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Samsun'da bir hayvan bakım merkezinde Mozart'ı duyan kediler yemeğe koşuyor. Yemek saatinin geldiğini bu şekilde anlayan kedilerin görüntüsü, sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'nde bulunan Kedi Kasabası'nda kedilere Mozart'ın Turkish Anthem müziğiyle birlikte yemek saatinin geldiği haber veriliyor. Müziği duyan kediler beslenmek için mama kaplarına doğru yarışa geçiyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
kedi Samsun Mozart

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