Mozart ödüllü Ali İnsan İzmir'de sahne aldı

Orkestranın 10'dan fazla konser verdiğini de aktaran Koçer, "Çocuklarımızın hepsi gönüllülük esasına göre seçilmiş olup, bir yeteneğe bakılmaksızın orkestramızın bir parçası haline geldiler. 3 senedir onlarla müzik eğitimimiz devam ediyor. 55 çocukla başlamıştık, bugün sahnemizde 108 çocuğumuz olacak, bizim için büyük bir keyif. Ailelerinin, öğretmenlerimizin desteğiyle projeyi yürütüyoruz." dedi.

Ali İnsan da İzmir'de arkadaşlarıyla sahne almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktararak, "Gerçekten çok mutluyum şu anda. Eğitime destek amaçlı kurulmuş bir vakfa benim de bir katkım olursa ne mutlu bana. Cevdet İnci Vakfı yöneticilerine de bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm orkestra arkadaşlarıma ve Tolga Akın hocama çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

