Mozart ödüllü Ali, kemanını elinden bırakmıyor

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Almanya'da düzenlenen Jugend Muzisiert Yarışması'nda Mozart Ödülü'nü kazanan, dünya çapında sanatçı olabilmek için kemanını elinden bırakmayan 14 yaşındaki Ali İnsan, "Türkiye'yi yurt dışında tanıttığım ve insanlar Türk olduğumu bildiği için çok mutluyum." dedi.
Malatya'dan Almanya'ya göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Ali'nin müziğe ilgisi, küçük yaşta ailesi tarafından fark edildi.
Anaokulu öğretmeninin tavsiyesi üzerine müzik okuluna gönderilen Ali İnsan, birçok enstrüman arasından kemanı seçti. Kemanla sesini birleştiren İnsan, yorumladığı eserlerle kısa sürede dikkati çekti.
Almanya'da 2017'de düzenlenen Jugend Muzisiert Yarışması'na klasik müzik kategorisinde katılan İnsan, rakiplerini geride bırakıp birinci oldu.
İnsan, yarışmada Mozart'ın "Voi Che Sapete" eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart Ödülü'ne de layık görüldü. Almanya'da Mozart Ödülü'ne sahip ilk yabancı unvanını elde eden İnsan, başarısıyla gönüllerde taht kurdu.
İnci Vakfı Çocuk Orkestrasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılmak için İzmir'e gelen Ali İnsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokulu döneminden bu yana şarkı söylediğini belirtti.
Şan dersleri aldığını ve kendini daha da geliştirmek için gayret gösterdiğini anlatan İnsan, şöyle konuştu:
"Birçok koroda yer aldım. Kemanımı elimden düşürmeden sürekli çalışıyorum. Mozart Ödülü'nü aldığımda çok mutlu oldum. Klasik müzik alanında ödül almak beni çok sevindirdi, devamını da getirmek istiyorum. Jugend Muzisiert Yarışması'na yeniden katılacağım. Türkçe müzikte de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirip tüm dünyada tanınmak istiyorum. Türkiye'yi yurt dışında tanıttığım ve insanlar Türk olduğumu bildiği için çok mutluyum."
Eğitim hayatına çok önem verdiğini, derslerini aksatmadığını ifade eden İnsan, okuldan artan zamanında kemanıyla vakit geçirerek kendini geliştirdiğini söyledi.
- "Yeteneklerinin peşinde koşsunlar"
İnsan, her çocukta bir yeteneğin bulunduğunu dile getirerek, "Herkesin yeteneği müzik olmayabilir. Önce yeteneğini keşfedip, ardından onun arkasından koşmak lazım. Bunu yaparlarsa çok başarılı olurlar. Bu nedenle çocuklara yeteneklerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum." dedi.
Seslendirdiği parçaları sosyal medyada da paylaştığını belirten İnsan, oradan gelen yorumları okuyunca çok mutlu olduğunu kaydetti.
"Fikret Şeneş'e Saygı Albümü" projesinde "Memleketim" şarkısını seslendirdiğini ifade eden İnsan, çalışmada yer alıp bu özel şarkıyı seslendirdiği için çok mutlu olduğunu bildirdi.
Baba Hüseyin İnsan da oğlunun başarısıyla gururlandıklarını, onun daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.
Yurt dışında hemen hemen her ailenin çocuklarını sanatsal bir alana yönlendirdiğine işaret eden İnsan, "Bu faaliyetler çocukların gelişiminde, kendilerine güvenlerinde ve eğitimlerinde etkili oluyor. Önemli olan çocuğun yeteneğini belirleyip onu yönlendirebilmek. Aile olarak bizler de bunu yaptık." ifadelerini kullandı.
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