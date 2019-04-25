Mozart ödüllü Ali, kemanını elinden bırakmıyor

İnsan, yarışmada Mozart'ın "Voi Che Sapete" eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart Ödülü'ne de layık görüldü. Almanya'da Mozart Ödülü'ne sahip ilk yabancı unvanını elde eden İnsan, başarısıyla gönüllerde taht kurdu.

Malatya'dan Almanya'ya göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Ali'nin müziğe ilgisi, küçük yaşta ailesi tarafından fark edildi.

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Almanya'da düzenlenen Jugend Muzisiert Yarışması'nda Mozart Ödülü'nü kazanan, dünya çapında sanatçı olabilmek için kemanını elinden bırakmayan 14 yaşındaki Ali İnsan, "Türkiye'yi yurt dışında tanıttığım ve insanlar Türk olduğumu bildiği için çok mutluyum." dedi.

İnci Vakfı Çocuk Orkestrasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılmak için İzmir'e gelen Ali İnsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokulu döneminden bu yana şarkı söylediğini belirtti.

Şan dersleri aldığını ve kendini daha da geliştirmek için gayret gösterdiğini anlatan İnsan, şöyle konuştu:

"Birçok koroda yer aldım. Kemanımı elimden düşürmeden sürekli çalışıyorum. Mozart Ödülü'nü aldığımda çok mutlu oldum. Klasik müzik alanında ödül almak beni çok sevindirdi, devamını da getirmek istiyorum. Jugend Muzisiert Yarışması'na yeniden katılacağım. Türkçe müzikte de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirip tüm dünyada tanınmak istiyorum. Türkiye'yi yurt dışında tanıttığım ve insanlar Türk olduğumu bildiği için çok mutluyum."

Eğitim hayatına çok önem verdiğini, derslerini aksatmadığını ifade eden İnsan, okuldan artan zamanında kemanıyla vakit geçirerek kendini geliştirdiğini söyledi.

- "Yeteneklerinin peşinde koşsunlar"

İnsan, her çocukta bir yeteneğin bulunduğunu dile getirerek, "Herkesin yeteneği müzik olmayabilir. Önce yeteneğini keşfedip, ardından onun arkasından koşmak lazım. Bunu yaparlarsa çok başarılı olurlar. Bu nedenle çocuklara yeteneklerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum." dedi.