HABER

Mozart ödüllü küçük gurbetçi "Memleketim" şarkısı için İstanbul'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA Almanya'da geçen yıl Mozart ödülüne layık görülen 13 yaşındaki Ali İnsan, şarkı sözü yazarı Fikret Şenes için yapılacak "Vefa" albümünde "Memleketim" adlı şarkıyı seslendirmek üzere İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA Almanya'da geçen yıl Mozart ödülüne layık görülen 13 yaşındaki Ali İnsan, şarkı sözü yazarı Fikret Şenes için yapılacak "Vefa" albümünde "Memleketim" adlı şarkıyı seslendirmek üzere İstanbul'a geldi. Ayten Alpman'ın meşhur ettiği şarkıyı hem kemanıyla çalıp hem de seslendirecek olan genç müzisyen, "Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Müzik yaşamında küçük yaşta elde ettiği başarılarla Almanya'da adından söz ettiren Ali İnsan, ünlü söz yazarı 'Fikret Şenes'e Saygı Albümü'nde 'Memleketim'a adlı şarkı ile yer alacak. Albüm çalışması için babası Hüseyin İnsan ile birlikte Frankfurt'tan İstanbul'a gelen Ali İnsan, Atatürk Havalimanı'nda albüm projesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saygı albümü kapsamında Yıldıray Gürgen yönetimindeki orkestrayla, 'Memleketim' şarkısını hem kemanıyla çalıp hem de seslendirecek olan başarılı müzisyen, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok önemli bir projede yer alacağını dile getiren başarılı müzisyen, "3 gün İstanbul'dayım. Kayıt için stüdyoya gireceğiz. Bu şarkıyı seslendirmek benim için çok güzel olacak" diye konuştu. Mozart ödülünü kazanmasının ardından Almanya'da daha fazla tanınan biri haline geldiğini belirten Ali İnsan, "Almanya'da Mozart ödülünü alan ilk yabancıyım. Bu, beni çok mutlu etti. Türkiye'de Fazıl Say ve Cihat Aşkın'ı çok seviyorum ve onları çok dinliyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNERKız olarak doğdu diye babası asitle saldırdı!Kız olarak doğdu diye babası asitle saldırdı!
Beylikdüzü Belediyesi'nden sokak hayvanlarına her gün 4,5 ton yemekBeylikdüzü Belediyesi'nden sokak hayvanlarına her gün 4,5 ton yemek
Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlarKorkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sözünün eriysen bu zamları düzelt!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.