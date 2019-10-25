HABER

Mozart'ın 11 yaşında bestelediği eseri aynı yaşta çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 23:28 | Son Güncelleme

 ADANA'da, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte sahneye çıkan İlyun Bürkev (11), Wolfgang Amadeus Mozart'ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu'ndan bir bölümü çaldı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte sahneye çıkan İlyun Bürkev (11), Wolfgang Amadeus Mozart'ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu'ndan bir bölümü çaldı.
İlyun Bürkev, 4 yaşından bu yana ilgilendiği piyano için 6 yaşında, bu konuda referans kurum olarak gösterilen The Associated Board of the Royal Schools of Music'e başladı. Çevrimiçi aldığı üç yıllık eğitimini takdir belgesiyle tamamlayan Bürkev, şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı'nda piyano bölümünde eğitimine devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında İspanya’nın Granada kentinde gerçekleşen 9'uncu Maria Herrero International Piano Competition’da birincilik ödülü alan Bürkev, aynı yarışmada tüm kategorilerde en iyi müzik kalite ödülü olan Special Prize for Musicality ödülünü de kazandı.
Yurt içinde ve yurt dışında birçok yarışmayı kazanan İlyun Bürkev, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ÇDSO ile sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 11 yaşındaki minik piyano virtüözü, ünlü besteci Mozart'ın aynı yaşta bestelediği Piyano Konçertosu'nun bir bölümünü şefliğini Dağhan Doğu'nun üstlendiği ÇDSO ile birlikte çaldı. Eserin son bulmasının ardından genç müzisyen Bürkev, salonu dolduran sanatseverlerce ayakta alkışlandı.

FOTOĞRAFLI

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladıŞoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı
Fethiye’deki cinayete 2 tutuklamaFethiye’deki cinayete 2 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Rusya'dan yeni açıklama

Rusya'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Öğretmenler maç sonrası birbirine girdi! Öğrenciler zor ayırdı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.