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Mozart’ın 11 yaşında bestelediği eseri İlyun 11 yaşında çalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 19:25 | Son Güncelleme

6 aylıkken piyanoyla tanışan, absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, yarın Mozart’ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu’ndan bir bölümünü Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çalacak.Henüz 11 yaşında olmasına rağmen 6 ödül, 4 birincilik kazanan İlyun Bürkev, yarın akşam 20.00’da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Mozart’ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu’ndan No:1 birinci bölüm ve senfoni No:40 ile dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Mozart’ın 11 yaşında bestelediği eseri İlyun 11 yaşında çalacak

6 aylıkken piyanoyla tanışan, absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, yarın Mozart’ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu’ndan bir bölümünü Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çalacak.
Henüz 11 yaşında olmasına rağmen 6 ödül, 4 birincilik kazanan İlyun Bürkev, yarın akşam 20.00’da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Mozart’ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu’ndan No:1 birinci bölüm ve senfoni No:40 ile dinleyicilerin karşısına çıkacak. İdil Biret ve Fazıl Say’ın ardından Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği ilk konserine hazır olan Bürkev, bugün kentteki bir otelde ailesiyle birlikte gazetecilerle bir araya geldi.

“Piyano ve benim aramda bir bağ var”
Piyanoya nasıl başladığını anlatan İlyun Bürkev, “Annem piyanoyu çok seviyordu ve bana hamileyken piyano dersleri almaya başlamış. Ancak ben doğduğumda piyanoyu bırakmak zorunda kalmış. Daha sonra benim ilgim çok başladı. Ben babamın kucağındayken kaldırıp piyanoyu basıyormuşum falan. Yürümeye başladığımda kendim gidip çalıyordum. Piyano ve benim aramda bir bağ oluşmuş. 4 yaşına geldiğim zamanda özel derslere başladım ve öğretmenim bana çok yetenekli olduğumu söyledi. 8 yaşında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarında okumaya başladım” diye konuştu.

“11 yaşa 6 ödül”
Aldığı ödüllerden de bahseden Bürkev, “İstanbul’da Hisar School First İnternational Piano Competition’ da B kategorisinde birincilik, Nisan 2018 tarihinde Hırvatistan’ın Varazdin şehrinde düzenlenen Jurica Murai İnternational Piano Competition B kategorisinde en yüksek puanla birincilik, Temmuz 2018 tarihinde Paris’te İnternational Piano Competition’da üçüncülük, Nisan 2019 tarihinde Adana’da Rhapsody İnternational Piano Competition’da üçüncülük, Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da Pera İnternational Piano Competition’da birincilik, Temmuz 2019 tarininde İspanya’nın Granada şehrinde 9.Maria Herrero Internatıonal Piano Competition da birincilik ve aynı yarışmada Special Prize For Musicality ödülü aldım” ifadelerini kullandı.

“Hedefim iyi orkestra kurmak”
Mozart’ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu’ndan bölümleri yarın ÇDSO ile birlikte ilk kez çalacağını söyleyen ve bunun için heyecanlandığını belirten Bürkev, “Beni ÇDSO konuk sanatçı olarak çağırdıkları için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Bu ilk orkestra konserim. Bu konserin beni mutlu eden yanı ise Mozart parçayı bestelediği zaman 11 yaşındaymış. Bende 11 yaşında bunu çalıyorum. Çok mutlu hissediyorum. İleride ise çok iyi bir orkestra kurmak Türk müziğiyle batı müziğini birleştirip insanlara sunmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Mozart’ın 11 yaşında bestelediği eseri İlyun 11 yaşında çalacak

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