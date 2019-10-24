Mozart’ın 11 yaşında bestelediği eseri İlyun 11 yaşında çalacak

6 aylıkken piyanoyla tanışan, absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, yarın Mozart’ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu’ndan bir bölümünü Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çalacak.

Henüz 11 yaşında olmasına rağmen 6 ödül, 4 birincilik kazanan İlyun Bürkev, yarın akşam 20.00’da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Mozart’ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu’ndan No:1 birinci bölüm ve senfoni No:40 ile dinleyicilerin karşısına çıkacak. İdil Biret ve Fazıl Say’ın ardından Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği ilk konserine hazır olan Bürkev, bugün kentteki bir otelde ailesiyle birlikte gazetecilerle bir araya geldi.

“Piyano ve benim aramda bir bağ var”

Piyanoya nasıl başladığını anlatan İlyun Bürkev, “Annem piyanoyu çok seviyordu ve bana hamileyken piyano dersleri almaya başlamış. Ancak ben doğduğumda piyanoyu bırakmak zorunda kalmış. Daha sonra benim ilgim çok başladı. Ben babamın kucağındayken kaldırıp piyanoyu basıyormuşum falan. Yürümeye başladığımda kendim gidip çalıyordum. Piyano ve benim aramda bir bağ oluşmuş. 4 yaşına geldiğim zamanda özel derslere başladım ve öğretmenim bana çok yetenekli olduğumu söyledi. 8 yaşında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarında okumaya başladım” diye konuştu.