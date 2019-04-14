HABER

Mozart'ın "Don Giovanni" operası Bursa'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 04:07 | Son Güncelleme

Mozart'ın "Don Giovanni" operası Bursa'da sahnelendi

Bursa'da, ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni " operası sahnelendi.

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı iş birliğiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mozart'ın "Don Giovanni " operası Alper Kazancıoğlu tarafından sahneye taşındı.

Orkestrayı Dağhan Doğu'nun yönettiği, koreografisini Seda Ayvazoğlu'nun yaptığı eserde, Erşah Gülerbaş, Hasan Can İşgüden, Cansu Peker, Ulaş Kocatürk ve Hülya Şahin rol aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği opera, uzun süre alkışlandı.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı geceEğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece
Tuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralıTuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Don Gıovanni" Alper Kazancıoğlu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gençlik Senfoni Orkestr

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

Tam 67 bin 392 adet! Hepsi ele geçirildi

Tam 67 bin 392 adet! Hepsi ele geçirildi

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü

Feci kaza! Birden fazla ölü var

Ailesiyle vedalaştıktan sonra intihar etti

Ailesiyle vedalaştı ve ortadan kayboldu! Sonrasında ise...

Başkentte kuryelerin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ölü ve yaralılar var! Kuryelerin kavgasında silahlar konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.