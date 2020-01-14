Mozilla Firefox güvenlik açığı ile gündemde

Çinli güvenlik şirketi Qihoo 360 tarafından bulunan açık, Firefox’un ‘just-in-time’ (JIT) derleyicisinde görüldü. JIT derleyicisi aslında kötü bir niyetle kullanılmıyor. Burada şirketin amacı tamamen JavaScript ile birlikte görüntü kalitesini üst seviyelere çıkarmak. Ancak durum hiç de öyle olmadı. Herhangi bir saldırgan, seçtiği kullanıcıyı kötü niyetli JavaScript kodu işleten bir siteye çekip tuzak kurarak kurbanının bilgisayarına girebiliyor.

Devletlerin istihbarat teşkilatları tarafından casus ve suçluların yakalanması için kullanılan bu açık tarayıcı platformları tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Özellikle de Mozilla gibi şirketler bu durumdan son derece rahatsız.

Yazılımcılara bildirilmeyen bu tür güvenlik açıkları aynı zamanda kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabiliyor. Bu nedenle devletler ve kullanıcılar arasında kalan Mozilla Firefox kullanıcıları tercih etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın siber uyarı birimi de bir güvenlik uyarısı yayınlayarak kullanıcılardan tarayıcılarını Firefox 72.0.1 sürümüne yükseltmelerini istedi. Şirket aksi taktirde problem yaşayabileceklerini de söyledi.