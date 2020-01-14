HABER
  4. Mozilla Firefox güvenlik açığı ile gündemde

Mozilla Firefox güvenlik açığı ile gündemde

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Şirketin bu açıktan dolayı kullanıcılarını uyardığı ve yeni sürüme geçiş işlemlerini hızlandırmak istendiği söylendi. İşte Mozilla Firefox kullanıcılarını yakından ilgilendiren haberimizin detayları.

Mozilla Firefox güvenlik açığı ile gündemde

Çinli güvenlik şirketi Qihoo 360 tarafından bulunan açık, Firefox’un ‘just-in-time’ (JIT) derleyicisinde görüldü. JIT derleyicisi aslında kötü bir niyetle kullanılmıyor. Burada şirketin amacı tamamen JavaScript ile birlikte görüntü kalitesini üst seviyelere çıkarmak. Ancak durum hiç de öyle olmadı. Herhangi bir saldırgan, seçtiği kullanıcıyı kötü niyetli JavaScript kodu işleten bir siteye çekip tuzak kurarak kurbanının bilgisayarına girebiliyor.

Devletlerin istihbarat teşkilatları tarafından casus ve suçluların yakalanması için kullanılan bu açık tarayıcı platformları tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Özellikle de Mozilla gibi şirketler bu durumdan son derece rahatsız.

Yazılımcılara bildirilmeyen bu tür güvenlik açıkları aynı zamanda kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabiliyor. Bu nedenle devletler ve kullanıcılar arasında kalan Mozilla Firefox kullanıcıları tercih etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın siber uyarı birimi de bir güvenlik uyarısı yayınlayarak kullanıcılardan tarayıcılarını Firefox 72.0.1 sürümüne yükseltmelerini istedi. Şirket aksi taktirde problem yaşayabileceklerini de söyledi.

Mozilla Firefox bu açık ile ilgili çok fazla detay vermedi. Şirketin mevcut kullanıcıları savunmak için böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor. Eğer sizler de Mozilla Firefox platformu üzerinden yeni sürüme geçmediyseniz, ayarlar bölümünden bunu sağlayabilirsiniz.

Microsoft çocuk istismarını önlemek için devreye girdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Telefon dünyasında yeni gelişme!Telefon dünyasında yeni gelişme!
Süper fareler Dünya'ya dönüş yaptı! Herşeyi değiştirebilirlerSüper fareler Dünya'ya dönüş yaptı! Herşeyi değiştirebilirler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mozilla Firefox güvenlik açığı

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Samsung Galaxy A51 Türkiye satış fiyatı

Samsung'un yeni modeli Türkiye'de satışta! İşte fiyatı...

Windows 7 Chrome desteği yakında sona erecek

Google'dan Windows 7 kararı!

Yuvarlak tasarımlı Cyrcle piyasaya çıkmak için hazırlanıyor

Telefon dünyasında yeni gelişme!

Süper fareler astronot hastalıklarını bitirebilir

Süper fareler Dünya'ya dönüş yaptı! Herşeyi değiştirebilirler

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini piyasada

Xiaomi oraya da el attı! Piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Thermaltake oyuncu koltuğu hem şık hem konforlu

Thermaltake oyuncu koltuğu hem şık hem konforlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.