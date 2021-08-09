Mozilla Firefox'ta büyük düşüş! Güç kaybediyor

İnternet tarayıcıları arasında pek çok seçenek var. Bunlardan biri, Firefox olarak bilinen ve 2002'de sahneye çıkıp bir devre damgasını vuran Mozilla Firefox internet tarayıcısı. Fakat şirketin kendi yayınladığı raporuna göre, Google Chrome'a ve Safari'ye karşı bir dönem popülerliğini artıran Mozilla Firefox'ta ciddi bir kayıp var.

FIREFOX'TA 3 YILDA 46 MİLYONLUK KAYIP!

Rapora göre Firefox, son üç yılda yaklaşık 46 milyon kullanıcısını kaybetti. İnternet tarayıcısı için 2018'de yaklaşık 244 milyon aylık aktif kullanıcı sayısı bildirilmesine rağmen, bu düşüş oldukça dikkat çekici.

TEHLİKEYE GİREBİLİR

Mozilla Firefox'taki düşüş ayrıca kullanıcıların Google Chrome ve Microsoft Edge gibi Chromium tabanlı tarayıcılara geçiş yaptığını gösteriyor. Bu durumda Firefox'un rekabetteki gücü tehlikeye girebilir.

Firefox'un yaşadığı kayba rağmen 2021'in ikinci çeyreğinde yaklaşık 198 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Mozilla Firefox'un en büyük rakipleri Android cihazlarda yerleşik olarak bulunan Google Chrome, Windows'a önyüklü olarak gelen Microsoft Edge ve Apple'ın kendi tarayıcısı Safari.

