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MPİ 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 01:05 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1234. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti.

MPİ 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi, 6 bin 160 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 740 kişi, 87 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 66 bin 660 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 616 bin 695 lira ikramiye dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5,14, 24, 37, 44 ve 49 olarak belirlendi.

Hasılattan KDV olarak 892 bin 629 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 498 bin 980 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak. (AA)

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