MPİ 20 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 5 bin 313 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 296 kişi 76 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 847 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 13, 21, 24, 36 ve 48 olarak belirlendi.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Osmaniye'nin merkez ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, toplam 4 milyon 647 bin 488 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 542 bin 906 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 860 bin 645 lira 97 kuruş kamuya aktarılacak. (AA)

