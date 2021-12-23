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MPİ 2022 yılbaşı çekilişi kaç para? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar verilecek?

23.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi için heyecan dorukta. 31 Aralık 2021 Cuma akşamı büyük ikramiye çekilecek. Bir ya da birkaç kişi de 2022’ye milyoner olarak girecek. Millî Piyango İdaresi’nin düzenlediği büyük ikramiye, herkesin hayalini süsleyecek…

MPİ 2022 yılbaşı çekilişi kaç para? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar verilecek?

MPİ 2022 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Milyonların sahibi olacak olan talihli, yılbaşı akşamı belli olacak. Gece saatlerinde yapılacak çekilişin ardından büyük ikramiyenin çıktığı il ve talihli belirlenecek.

MP 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ KAÇ PARA VERİYOR?

Milli Piyango büyük ikramiyenin yanı sıra çeşitli miktarlarda ikramiyeler de dağıtacak. MP tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi dağıtılacak ikramiyelerin toplam tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak.

Çoktan aza doğru sıralandığında 12 bin ve 12 milyon TL kazanan numaralar saat 17.00’de gerçekleşen çekilişle belli olacak.

6 bin TL kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da yapılacak.

Saat 20.30’da yapılacak çekilişle ise 240 TL-2 bin TL kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklama ile yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu. Buna göre MP yılbaşı çekilişinde kazanan talihli 120 milyon TL alacak. 31 Aralık Cuma akşamı saat 23.00’te yapılan çekilişin sonucunda 120.000.000 TL kazanan talihli belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET FİYATLARI

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamaya göre, çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet 60 TL, tam bilet ise 120 TL’den satılıyor.

 

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