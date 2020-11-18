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MPV Nedir? MPV Değeri Kaç Olmalıdır? Düşüklüğü ile Yüksekliği Nedenleri ve Belirtileri

18.11.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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MPV Nedir? MPV Değeri Kaç Olmalıdır? Düşüklüğü ile Yüksekliği Nedenleri ve Belirtileri

İçindekiler

  • MPV Değeri Kaç Olmalıdır?
  • MPV Yüksekliğinin Belirtileri Nelerdir?
  • MPV Yüksekliğinin Nedenleri Nelerdir?
  • MPV Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?
  • MPV Düşüklüğünün Nedenleri Nelerdir?
  • MPV Değeri Test Süreci Nasıldır?

Ortalama trombosit hacmi olarak da bilinen MPV, kandaki trombositlerin sayısal miktarının ve büyüklüğünün ölçülmesi için yapılan bir testtir. Bu değerin düşük ya da yüksek olması bazı hastalıkların habercisi olabilir.

MPV kanın pıhtı haline gelmesi için görev yapan bazı maddelerin hacmini ölçen testtir. Trombositlerle ilgili rahatsızlıkların tespiti için sık sık kullanılan bir parametredir. Trombositlerin boyutunun değerlendirilmesinde kullanılır. Yazımızda “MPV değeri nedir, MPV değeri kaç olmalıdır? MPV değerinin yüksekliği ya da düşüklüğünün nedenleri nelerdir?” gibi pek çok sorunuza cevap bulabilirsiniz.

MPV Değeri Kaç Olmalıdır?

MPV ne demek diye merak edenler için tüm detayları yazımızda derledik. Bu test sayesinde kemik iliğindeki trombosit miktarı ve üretimi hakkında doktorlar detaylı bilgi sahibi olur. Yaşam tarzınıza ve alışkanlıklarınıza bağlı olarak yüksek ya da düşük olan MPV değeri seviyesi sizin vücudunuza göre tamamen normal de olabilir. Verilen değerler genel kanıyı kapsar.

Bu teste bağlı olarak ek bazı testler de istenebilir. Çünkü genellikle tek başına yüksek ya da düşük olan MPV değeri bir şey ifade etmez. Bu ek testlerden biri tam kan sayımıdır. MPV (CBC) değeri ve tam kan sayımı gibi sonuçlara dayanarak doktorunuz sizden ek bazı testler isteyebilir ya da teşhisinizi koyarak tedavinize başlayabilir.

MPV değerinin yüksek ya da düşük olması bazı rahatsızlıkların da habercisi olabilir. MPV değeri bazen de hiçbir hastalığa sebep olmaz. Bunun tam anlamıyla kesin tanısı uzman bir doktorun testleri kontrolü sırasında ve konu hakkındaki görüşünden öğrenilebilir. Bu ölçüm sonucunda ulaşılan sonucun belirli aralıklarda bir değere sahip olması gerekir. MPV testine ek olarak yapılan bazı testler ve değer ölçümleri ile tam anlamıyla kesin bir sonuca ulaşılır.

Sağlıklı olan bireylerde olması gereken normal MPV değeri 7,5 ile 11,5 arasında kabul edilir. Farklı durumlara bağlı ortalama değer olarak kabul edilen bazı sonuçlar da bulunur. 9,7 ve 12,8 ortalama MPV değeri olarak kabul görür. Bu değerlere sahip olan bireylerin genel olarak sağlıklı kişiler olduğunu söylemek mümkündür. Bir bireyin düşük trombosit sayısı ve yüksek bir MPV değerine sahip olması sonucunda kemik iliğinde hızlı bir şekilde trombosit üretildiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni var olan eski trombositlerin yok edilmesi ve kemik iliğinin yenileriyle düşüklüğü telafi etmeye çalışmasıdır. Ölçüm sonuçlarının olması gereken referans aralığında olup olmadığı uzman doktor görüşü sonucu belirlenir. Bu nedenle sonuçların uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesi önem taşır. Peki MPV değeriniz bu değerlerin altında veya üstünde ise sebebi nedir? Yazımızın devamında sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

MPV Yüksekliğinin Belirtileri Nelerdir?

MPV yüksekliği nedir merak ediyor olabilirsiniz. Bu durum ortalama platelet büyüklüğünün normalden iri ve geniş olduğu anlamına gelir. MPV yüksekliği sonucunda vücutta bazı belirtiler meydana gelir. Bu belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Baş ağrıları ve fonksiyon bozukluğu,
  • Ara ara meydana gelen baş dönmeleri,
  • Eklemlerde yaşanan ağrılar,
  • Göğüs bölgesinde yaşanan ağrılar,
  • Kemiklerde zayıflık,
  • Yürümede meydana gelen zorluk.

MPV Yüksekliğinin Nedenleri Nelerdir?

MPV değerlerinde yükselme ya da düşüklük olması çok farklı nedenlere dayanabilir. MPV yüksekliği pek çok nedenle oluşur. Bu nedenler kişilerin bünyesine, bağışıklığına ve vücuttaki diğer değerlere göre de değişiklik gösterebilir. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • D vitamini eksikliği,
  • Şeker hastalığı,
  • Kan zehirlenmesi,
  • Lösemi,
  • Kemik iliği sorunları,
  • Hipertiroidizm,
  • Kalp hastalıkları,
  • Yüksek tansiyon,
  • İnme,
  • Atriyal fibrilasyon.

MPV Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?

Tıpkı MPV değerlerinde yaşanan yükselme gibi değerin düşüklüğünde de farklı nedenler etkili olabilir. Daha küçük trombositler daha yaşlıdır. Bu nedenle MPV düşüklüğü olan kişilerin kemik iliğinde yeteri kadar yeni trombosit üretilmediğinden şüphelenilir. Bunun için bir uzmana danışmak oldukça önem taşır.

MPV değeri düşüklüğünün neden olduğu semptomları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kaslarda ağrılar yaşanması,
  • Yaşanılan grip tarzı enfeksiyonların uzun sürmesi,
  • Sık sık yaşanan enfeksiyon hastalıkları,
  • Uykusuzluk sorunları,
  • Halsizlik,
  • Bağışıklık direncinin zayıflaması.

MPV Düşüklüğünün Nedenleri Nelerdir?

MPV değerinin düşük olmasının ana nedeni, kan pıhtıcıklarının oluşumunda görevli olan platetlerin normalden daha küçük boyutlara sahip olmasıdır. MPV değerinin yüksekliğinde olduğu gibi bu değerlerin düşüklüğü de farklı nedenlere bağlı olabilir. Bu nedenler arasında;

  • Viral ya da bakteriyel enfeksiyon hastalıkları,
  • Bağışıklık sisteminin zayıf olması,
  • Kansızlık,
  • Romatizmal artrit,
  • Lösemi,
  • Kanser türleri,
  • Kemoterapi ve kemoterapi ilaçları,
  • HIV, AIDS ve kızamık gibi hastalıklara neden olan virüsler,
  • Bazı analjezik etkili ilaçların kullanımı,
  • Aspirin, H2- blokerler, kinidin, sülfa içeren antibiyotikler,
  • Lupus ve Crohn gibi otoimmün hastalıklar,
  • Zehirlenme,
  • Bazı pestisitlere maruz kalmak,
  • Siroz,
  • Kronik kanama,
  • Mide ülseri benzeri olan ve kontrolsüz devam eden kanama bozuklukları,
  • Yaş.

MPV Değeri Test Süreci Nasıldır?

MPV değerinin yüksekliği ya da düşüklüğü pek çok farklı nedene bağlı olabilir. Bu durumlarda MPV değerinin ölçülmesi için uygulanan test oldukça basit ve pratik bir işlemdir. Bu test genellikle yıllık yapılan muayenelerin bir parçası olur. Bir sağlık uzmanı talebi doğrultusunda; sağlık personeli damarlarınızın şişmesi için kolunuzun etrafına bir turnike bağlar. Damarınızdan ince bir iğne yardımıyla tüpü dolduracak şekilde kan alınır. Genelde ağrısız bir işlemdir. Birkaç gün morarma ve hassasiyet yaşanması normaldir.

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