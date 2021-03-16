mRNA Aşıları Lenf Bezi Üzerinden Uzun Süreli Koruma Sağlıyor

ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, Corona virüsüne karşı geliştirilen elçi RNA (mRNA) aşıları, bünyenin hemen savunmaya geçmesi için antikor üretimini sağlamasının yanı sıra, bağışıklık hücreleri oluşturmak için lenf bezlerini de uyararak uzun vadeli koruma sağlıyor.

Çalışmanın yazarlarından Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Ali Ellebedy, sağlıklı gönüllülere yapılan kan tahlillerinin, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının "güçlü bir plazmablast tepkisi" başlattığını gösterdiğini söyledi. Bünyede ilk ortaya çıkan antikorlar, plazmablast adı verilen B hücreleri tarafından üretiliyor.

Çalışmaya göre, virüse ilerleyen yıllarda maruz kaldıktan sonra antikor üretecek olan ve ‘’bellek B hücreleri’’ olarak adlandırılan bağışıklık hücreleri, yalnızca aşı enjeksiyon bölgelerinin yakınındaki lenf düğümlerinde bulunan “germinal merkez kökenli B hücreleri’’ tarafından üretiliyor. Çalışma, bilim dergisi Nature’da yayınlanmadan önce hakem değerlendirmesinden geçiyor.

Ali Ellebedy, gönüllülerin lenf bezlerinde düzenli olarak yapılan biyopsilerde "güçlü bir germinal merkez tepkisi gördüklerini" söyledi. Ellebedy, bu tepkinin en az yedi hafta sürdüğünü ve "yakın zamanda azaldığına dair bir işaret olmadığını" da kaydetti.