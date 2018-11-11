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MS hastaları için geri geri koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

Retro (ters) koşu alanında dünya şampiyonu olan Ömer Aslan, Multipl Skleroz (MS) Platformu'na dikkati çekmek amacıyla Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 10 kilometrelik parkuru ters koşarak bir ilke imza attı - Milli atlet Ömer Aslan: - "Bu hastalığa dikkat çekmek için bugün Avrasya Maratonu'nda geri geri koşacağım. Yarışmadaki hedefim, kazasız, belasız, sağlıklı, dikkat çekici bir şekilde 10 kilometre boyunca koşmak. En büyük hedefimiz geri geri koşarak MS hastaları için farkındalık yaratabilmek. Yarışın tümünü geri geri koşarak tamamlamaya çalışacağım" - Türkiye MS Derneği Başkanı Melih Tütüncü: - "MS hastalığını ne kadar erken fark edersek o kadar erken tedaviye başlarız ve hastaları kontrol altına alırız. Bunun için toplumun bilinçlenmesini, olabilecek şikayetler geliştiği zaman erken dönemde bir nöroloji uzmanına danışmasını istiyoruz. Burada toplumu bilgilendirmek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Retro (ters) koşu dalında katıldığı 2008 Dünya Retro Koşu Şampiyonası'nda birinci olan ve Türkiye'nin ilk ters koşucusu olarak kabul edilen Ömer Aslan, Multipl Skleroz (MS) hastalarının sosyal ve iş yaşamlarının iyileştirilebilmesine dikkati çekmek için Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 10 kilometrelik parkuru ters koşarak bir ilke imza attı.

Bu yıl "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda, Roche Türkiye liderliğinde, Türkiye, Karadeniz, İzmir ve Adana MS derneklerinin desteğiyle kurulan "MS Platformu" üyeleri de yer aldı.

"MS sandığın gibi değil. MS'te #sanılanıntersine hareket et, hayatına kaldığın yerden devam et!" mesajıyla yeni bir hareket başlatan platform, Aslan'a maratonda eşlik etti.

MS hastalığına dikkati çekmek amacıyla maratonu ters koşan Aslan, Altunizade noktasında başladığı 10 kilometrelik yarışı Eminönü noktasında başarıyla tamamladı.

Aslan, maraton öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla 15 yıldır iç içe olduğunu, bugünkü maratonda da MS Platformu üyelerine ve MS hastalarına destek olmak için geri geri koşacağını söyledi.

Türkiye'de MS hastalığının farkına varılmasını istediğini vurgulayan Aslan, bu hastaların bilinenin aksine erken tanı konulduğunda normal hayatlarına devam edebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hastalığa dikkat çekmek için bugün Avrasya Maratonu'nda geri geri koşacağım. Yarışmadaki hedefim, kazasız, belasız, sağlıklı, dikkat çekici bir şekilde 10 kilometre boyunca koşmak. En büyük hedefimiz geri geri koşarak MS hastaları için farkındalık yaratabilmek. Yarışın tümünü geri geri koşarak tamamlamaya çalışacağım."

- "Burada toplumu bilgilendirmek istiyoruz"

Türkiye MS Derneği Başkanı ve Nöroloji Uzmanı Melih Tütüncü ise kendisinin bir MS hastası yakını olduğunu ve bu nedenle dernekte görev aldığını söyledi.

Tütüncü, MS'in, bağışıklık sisteminin kafa karışıklığı sonucu oluşan bir hastalık olduğunu ve genellikle 20 ila 40 yaşlarındaki kadınlarda daha sık görüldüğünü anlattı.

Platform olarak maratona katılma amaçlarına da değinen Tütüncü şöyle konuştu:

"MS hastalığını ne kadar erken fark edersek o kadar erken tedaviye başlarız ve hastaları kontrol altına alırız. Bunun için toplumun bilinçlenmesini, olabilecek şikayetler geliştiği zaman erken dönemde bir nöroloji uzmanına danışmasını istiyoruz. Burada toplumu bilgilendirmek istiyoruz."

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