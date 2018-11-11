MS hastaları için geri geri koştu

İSTANBUL (AA) - Retro (ters) koşu dalında katıldığı 2008 Dünya Retro Koşu Şampiyonası'nda birinci olan ve Türkiye'nin ilk ters koşucusu olarak kabul edilen Ömer Aslan, Multipl Skleroz (MS) hastalarının sosyal ve iş yaşamlarının iyileştirilebilmesine dikkati çekmek için Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 10 kilometrelik parkuru ters koşarak bir ilke imza attı.

Bu yıl "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda, Roche Türkiye liderliğinde, Türkiye, Karadeniz, İzmir ve Adana MS derneklerinin desteğiyle kurulan "MS Platformu" üyeleri de yer aldı.

"MS sandığın gibi değil. MS'te #sanılanıntersine hareket et, hayatına kaldığın yerden devam et!" mesajıyla yeni bir hareket başlatan platform, Aslan'a maratonda eşlik etti.

MS hastalığına dikkati çekmek amacıyla maratonu ters koşan Aslan, Altunizade noktasında başladığı 10 kilometrelik yarışı Eminönü noktasında başarıyla tamamladı.

Aslan, maraton öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla 15 yıldır iç içe olduğunu, bugünkü maratonda da MS Platformu üyelerine ve MS hastalarına destek olmak için geri geri koşacağını söyledi.