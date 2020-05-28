MS hastaları için hayati önem taşıyor! Koronavirüs sürecinde bunlara dikkat!

Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Mayıs Dünya MS Günü olarak anılıyor. Merkezi sinir sistemi hastalığı olan, beyin ve omuriliğin birçok alanını etkileyen MS, görme bulanıklığı, çift görme, görüntünün kayması gibi görme bozuklukları, bir kolda bacakta ya da her iki bacakta güçsüzlük, yürümede dengesizlik, bir veya iki elde titreme, uyuşma, idrar kaçırma ya da yapamama gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, Koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bugünlerde MS hastaları için tavsiyelerde bulundu.

BAĞIŞIKLIĞI BASKILAYAN İLAÇ KULLANANLAR DİKKATLİ OLMALI

Şu ana kadar olan bilgilerde koronavirüsün MS hastalığını kötüleştirdiğine veya atakları tetiklediğine dair bir bilgi olmadığını kaydeden Dr. Celal Şalçini, bağışıklığı baskılayan MS ilaçları kullananan hastaların önlemleri sıkı tutması gerektiğini söyledi.

Dr. Celal Şalçini, “MS hastalarına Covid-19 pandemisinden korunmak için rutin tavsiye edilen önlemler dışında ekstra önlem önerilmiyor. Sadece bazı immünsüpresan ilaçlar yani bağışıklığı baskılayan MS ilaçları kullanan hastaların önlemleri daha sıkı tutmasında fayda var. Ayrıca MS hastalarının bu süreçte doktor kontrollerini daha sıkı tutması gerekiyor” uyarısında bulundu.