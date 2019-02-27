MS hastalarına 'tuz tüketimi' uyarısı

ANKARA, (DHA)- Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, "Yapılan deneyler yüksek tuz alımının MS'i tetiklediğini düşündürtüyor. Bu hastalığa karşı kişiler, sigarayı bırakmalı, fazla tuz tüketiminden kaçınıp D vitamini eksikliklerini tamamlamalılar" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, Dünya MS Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Songül Turğut, açıklamada bu hastalığa karşı kişileri sigara kullanımı, fazla tuz tüketimi ve D vitamini eksikliği noktasında uyardı. Dr. Songül Turğut, bir sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz'da (MS) fazla tuz kullanımının da etkili olabileceğini belirterek, "Tuz, MS'i tetikliyor olabilir. Yapılan hayvan deneyleri yüksek tuz alımının MS'i tetiklediğini düşündürtüyor" diye konuştu.

Uzm. Dr. Turğut, dünyada yaklaşık 2.5 milyon MS hastası bulunduğuna işaret ederek, "MS, kronik bir hastalıktır. Bir bölümü ataklarla seyrederken, bir bölümü baştan ve sonradan ilerleyici olarak seyredebilir. Bu hastalık sıklıkla genç erişkinlerde ortaya çıkar. Öne çıkan belirtileri ise kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, duyusal belirtiler, alerji, mesane problemleri, yorgunluk, dizanteri, epileptik nöbetler, hareket bozukluğu, kognitif bozukluklar" ifadelerini kullandı.