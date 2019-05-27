MS hastalarının eserleri sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama iş birliği ile hayata geçirilen "objektifiMSensin" projesinin sergisi, 1 Haziran'da açılacak.

Proje kapsamında MS (Multipl Skleroz) hastalarının ürettiği desen, resim, heykel ve fotoğraf çalışmaları, Kanyon AVM'de meraklısıyla buluşturulacak.

MS hastalığına dikkati çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve hastaların hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle gerçekleştirilen "objektifiMSensin"in detayları, İstanbul Modern'de düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Serkan Demir, burada yaptığı konuşmada, merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS hakkında bilgi verdi.

Demir, MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarının artmasında sanatın önemli bir yeri olduğunu ve bu nedenle "objektifiMSensin" projesinin MS hastaları tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

- "Hastalık konusunda yeterli bilinç yok"

Türkiye'de yaklaşık 65 bin MS'li ve yakınının bu hastalığın zorluklarıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Demir, "Türkiye MS Derneği olarak yaptığımız her projeyle MS hastalığı konusundaki toplumsal duyarlılığı artırmış oluyoruz. Proje temelinde MS hastalarını sanatsal çalışmalara dahil etmek olunca 'objektifiMSensin' bizim için daha da anlamlı oldu. Projeyle ayrıca MS hastalarının beyin, omurilik ve göz çevresindeki sinirlerde görülen ve uzun yıllar boyu devam eden hastalık nedeniyle görme yetisinde yaşadıkları olumsuzluklara da dikkati çekmek istedik. Süreç sonunda öyle güzel sanat çalışmaları gördük ki MS'le yaşam mücadelesinde olmak yaratıcı olmalarının önünde bir engel değil." diye konuştu.