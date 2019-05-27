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MS hastalarının eserleri sanatseverlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS hastalarının ürettiği desen, resim, heykel ve fotoğraf çalışmalarından oluşan sergi, 1 Haziran'da Kanyon AVM'de açılacak - MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Demir: - "Süreç sonunda öyle güzel sanat çalışmaları gördük ki MS'le yaşam mücadelesinde olmak yaratıcı olmalarının önünde bir engel değil" - Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu: - "MS hastalığı konusundaki farkındalığı artırmak ve MS tanısı konmuş tüm arkadaşlarımızı, yaşam enerjilerini artıracak faaliyetlerle buluşturmak adına 'objektifiMSensin' projesini sürdürüyor olacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama iş birliği ile hayata geçirilen "objektifiMSensin" projesinin sergisi, 1 Haziran'da açılacak.

Proje kapsamında MS (Multipl Skleroz) hastalarının ürettiği desen, resim, heykel ve fotoğraf çalışmaları, Kanyon AVM'de meraklısıyla buluşturulacak.

MS hastalığına dikkati çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve hastaların hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle gerçekleştirilen "objektifiMSensin"in detayları, İstanbul Modern'de düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Serkan Demir, burada yaptığı konuşmada, merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS hakkında bilgi verdi.

Demir, MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarının artmasında sanatın önemli bir yeri olduğunu ve bu nedenle "objektifiMSensin" projesinin MS hastaları tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

- "Hastalık konusunda yeterli bilinç yok"

Türkiye'de yaklaşık 65 bin MS'li ve yakınının bu hastalığın zorluklarıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Demir, "Türkiye MS Derneği olarak yaptığımız her projeyle MS hastalığı konusundaki toplumsal duyarlılığı artırmış oluyoruz. Proje temelinde MS hastalarını sanatsal çalışmalara dahil etmek olunca 'objektifiMSensin' bizim için daha da anlamlı oldu. Projeyle ayrıca MS hastalarının beyin, omurilik ve göz çevresindeki sinirlerde görülen ve uzun yıllar boyu devam eden hastalık nedeniyle görme yetisinde yaşadıkları olumsuzluklara da dikkati çekmek istedik. Süreç sonunda öyle güzel sanat çalışmaları gördük ki MS'le yaşam mücadelesinde olmak yaratıcı olmalarının önünde bir engel değil." diye konuştu.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu da MS hastaları için gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

MS hastalığının önemine değinen Bademlioğlu, şunları kaydetti:

"Toplumumuz maalesef hastalık konusunda yeterli bilince sahip değil. 'objektifiMSensin' projesini hayata geçirirken hastalık konusunda farkındalık yaratmanın yanında MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarını sanat ile pekiştirmek ve yeteneklerini gözler önüne sermek en büyük temennimiz idi. Umuyorum ki bir noktada kendilerine desteğimiz olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde de MS hastalığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve MS tanısı konmuş tüm arkadaşlarımızı, yaşam enerjilerini arttıracak faaliyetlerle buluşturmak adına 'objektifiMSensin' projesini sürdürüyor olacağız."

- Son gün 15 Haziran

Projede MS hastalarıyla fotoğraf gezileri düzenleyen sanatçı Mehmet Turgut ise "objektifiMSensin" projesinden önce kendisinin de MS ile ilgili farkındalığının az olduğunu ve hastaların günlük hayatta yaşadığı sıkıntılardan çok etkilendiğini dile getirdi.

Turgut, hastalarla birlikte geçirdikleri vakitlerden bahsederek, "Ne kadar yaratıcı olduklarını, hayal güçlerinin nasıl zengin olduğunu deneyimleme fırsatım oldu. Bu eşsiz tecrübe için gerçekten minnettarım. MS hastalığının farkındalığının artmasıyla ilgili henüz çok yolumuz var ancak bu projenin bir parçası olmaktan ve süreçte MS hastaları ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

"objektifiMSensin" projesinin sergisi 15 Haziran'a kadar izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
MS Multipl Skleroz objektifiMSensin sergi

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