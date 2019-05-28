MS hastalığı kız çocuklarında daha sık görülüyor

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Akın İşcan, MS hastalığının, erişkinliğe geçiş yılları olan 13-18 yaşlarında, özellikle de kız çocuklarında daha sık ortaya çıktığını bildirdi.

Üniversiteden Dünya MS Günü'ne ilişkin yapılan açıklamaya göre, bir yetişkin hastalığı olarak bilinen Multipl Skleroz (MS), çocukları da tehdit ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. İşcan, tüm dünyada çocuk veya erişkin 2,5 milyon civarında hastanın olduğu MS'in, beyindeki sinir liflerinin kılıfını oluşturan miyelin maddesinin yıkımı sonucu oluşan ciddi bir hastalık olduğunu belirterek, MS hastalığının yalnızca yetişkin bireylerde değil, çocuklarda da görülebildiğini kaydetti.

Prof. Dr. İşcan, "MS hastalığı, çocukluk çağının tümü göz önüne alındığında, erişkinliğe geçiş yılları olan 13-18 yaşlarında, özellikle de kız çocuklarında daha sık ortaya çıkıyor. Ortalama her 20 hastadan bir hasta 16 yaşından küçük iken, her 100 hastadan biri 10 yaşın altındadır." ifadelerini kullandı.