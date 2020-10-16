MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Beyin ve omurilikte meydana gelen plakaların artması ve sinir sistemini bozması ile ortaya çıkan MS hastalığı son derece hassas ve kontrol altında tutulması gereken bir rahatsızlıktır. Kişinin MS başlangıcı durumunda nöbetler, kısmi felçler, konuşma ve görme sorunları gibi bir takım sorunlar yaşaması mümkündür.

Hangi Yaşlarda MS Görülür?

MS hastalığı genç yaşlarda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Beynin ve omuriliğin sinir sisteminde meydana gelen miyelin kılıfında oluşan fiziksel bir tahribattır. Bu rahatsızlık ülkemizde 20 ve 40 yaşları arasında sıklıkla görülebilmektedir. MS başlangıcında kişiler aralıklı ataklar geçirebilir. Bu durumda kesin olarak tanı koyulabilmesi için bir dizi tahlil ve tetkik yaptırılması gerekmektedir. Dünya genelinde 3 milyon kişide ülkemizde ise yaklaşık 35 milyon kişide MS hastalığı görülür.

En Çok Kimlerde MS Hastalığı Görülür?

Halk arasında emes olarak geçen Multiple skleroz, erkeklere oranla kadınlarda daha sıkça rastlanan hastalıklardan biridir. Ms belirtileri ilk başlarda sık tekrarlayan ataklar halinde görülür ve denge bozuklukları gibi kısmi felç durumları ortaya çıkar. Sinir sisteminde meydana gelen hasara bağlı olarak tüm denge bir anda bozulabilir, nöbetlerin süresi ise sinir sistemine baskı yapan plakların şiddetine göre değişebilir. MS hastalığının tanımı oldukça zordur. Bu yüzden belirtilerin tümü uzman doktor ile paylaşılmalı, ailede bu hastalığı taşıyan kimseler varsa bildirilmeli ve ataklarda mutlaka zaman tutulmalıdır. Bu sayede hastalığın öyküsü ne kadar doğru bir şekilde aktarılırsa uzman kişilerin tahlil ve tetkiklerde daha doğru kararlar alabilmesi hayati önem taşır. Ms başlangıcı uzmanların durumu izleyerek kesin kanıya varmasını destekler. Şiddetli vakalarda derhal müdahale gerekeceği için ms atakları yaşanma ihtimaline karşı kişiler hastanede kontrol altında tutulacaktır. Bu durum kişinin sağlık durumlarının daha kontrollü bir şekilde incelenebilmesine fırsat sunar.